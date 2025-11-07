1/8 Ein Abend zum Vergessen: YB geht in Thessaloniki unter. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

Marvin Keller – Note 4

Der einzige genügende Berner, denn der Goalie verhindert mit einigen Big Saves eine noch krassere Schlappe. Auch wenn das dritte Griechen-Tor nicht gänzlich unhaltbar erscheint.

Saidy Janko – Note 2

Kommt gegen die vifen Griechen oft zu spät, sieht in vielen Duellen alt aus. Hat gegen Taison und Baba einen ganz schwierigen Stand.

Tanguy Zoukrou – Note 2

Versucht wegzudreschen, was er vorfindet zum Wegdreschen. Aber mit seinen technischen Limiten gegen Giakoumakis und Konstantelias überfordert.

Sandro Lauper – Note 3

Noch der beste der Viererkette, weil er nie final an einem Tor beteiligt ist. Aber auch er hat einen enorm schwierigen Stand.

Jaouen Hadjam – Note 2

Wir wollen nicht glauben, dass das starke Basel-Spiel ein einmaliger Auftritt war. Er versucht offensiv nicht allzu viel, aber es kommen schlicht einige rein defensive Mängel zu stark zum Vorschein.

Rayan Raveloson – Note 3

Ein Albtraum-Abend für den erfahrenen Sechser. Nach fünf Minuten ist er sein «Gschpänli» auf dieser Position los und steht da dann alleine im Regen.

Armin Gigovic – Note 1

Auch wenn YB-Coach Gerardo Seoane betont, Gigovic habe versucht, den Ball zu spielen, da sei sehr viel Pech im Spiel gewesen: Das Risiko, dass der Bosnier bei einem unbedeutenden Zweikampf in einer unbedeutenden Zone eingeht, ist unverantwortbar. Weshalb die Eins verantwortbar ist.

Christian Fassnacht – Note 2

Trotz der Zusatzmotivation mit dem Comeback in der Nati: unsichtbarer Auftritt. Das ist schlicht zu wenig.

Alvyn Sanches – Note 3

Durch die Rote Karte wird seine Rolle plötzlich defensiver, als das geplant war. Das ist ein maximal schwieriges erstes Spiel in der YB-Startelf für den Waadtländer. Wofür nicht nur er die Verantwortung trägt.

Alan Virginius – Note 3

Wenn in der ersten Halbzeit etwas geht, hat der Franzose seine Füsse im Spiel. Versucht wenigstens, etwas zu bewegen.

Sergio Cordova – Note 2

Welche Chance hat ein Stossstürmer, sich zu zeigen, wenn die Physiognomie eines Spiels so ist wie in Thessaloniki? Eigentlich keine. Dennoch kann man ein klein wenig mehr Initiative erwarten.

Joël Monteiro – Note 2

Hätte den einen oder anderen Konter starten können/sollen. Stattdessen wirkt er in der Defensivarbeit das eine oder andere Mal maximal unbeholfen.

Zu kurz für eine Bewertung: Chris Bedia, Dominik Pech, Ebrima Colley, Ryan Andrews