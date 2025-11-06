DE
«Hatte für den Penalty den falschen Goalie analysiert»
Shaqiri über Basel-Sieg:«Hatte für den Penalty den falschen Goalie analysiert»

FCB-Noten gegen Bukarest
Sieben Ungenügende trotz Sieg – Shaqiri bester Basler

Der FC Basel schlägt in der Europa League den FCS Bukarest nach langer Überzahl mit 3:1. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Der FC Basel schlägt den FCS Bukarest mit 3:1.
Lucas WerderReporter Fussball

Marwin Hitz – Note 4

Hält, was er halten muss. An einem guten Tag kratzt er den Volley von Bukarest-Captain Olaru aber auch noch raus. Einmal Glück bei einem Abpraller.

Nicolas Vouilloz – Note 3

Viele Fehlpässe. Seine Offensiven Defizite kann der gelernte Innenverteidiger einmal mehr nicht ganz verstecken.

Adrian Barisic – Note 3

Mehrfach Schnitzer im Aufbauspiel. Beim Gegentor rutscht er weg.

Flavius Daniliuc – Note 4

Versucht, sich von den Fehlern seiner Nebenmännern nicht anstecken zu lassen. Gelingt ihm bis auf ein, zwei Zweikampfsituationen.

Moussa Cissé – Note 3

Der Schmid-Vertreter wirkt von Anfang an überfordert. Viele Ungenauigkeiten. Beim Gegentor fehlt von ihm jede Spur.

Metinho – Note 4

Solider Auftritt, aber mehrfach mit ungewohnten technischen Mängeln.

Léo Leroy – Note 3

Eines seiner schwächeren Spiele in dieser Saison. Ein Torschuss in der ersten Hälfte, sonst kommt zu wenig.

Bénie Traoré – Note 3

Nach langer Verletzungspause scheint dem Flügel etwas der Saft auszugehen. Verliert 11 von 14 Zweikämpfen …

Xherdan Shaqiri – Note 5

Kein überragendes Spiel, aber zwei Tore und eine Vorlage. Trifft erst per Penalty, dann mit einem No-Look-Abstauber.

Marin Soticek – Note 3

Verstolpert in der ersten Halbzeit alleine vor dem rumänischen Tor. Es ist vielsagend, dass das seine beste Szene ist …

Moritz Broschinski – Note 3

Holt die Rote Karte heraus. Das wars dann aber auch schon. Der Stürmer wartet weiter auf seinen ersten Nicht-Cuptreffer.

Koba Koindredi – ohne Note

In der 62. Minute für Leroy eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Philip Otele – ohne Note

In der 62. Minute für Soticek eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Kevin Rüegg – ohne Note

In der 76. Minute für Vouilloz eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Ibrahim Salah – ohne Note

In der 76. Minute für Traoré eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Andrej Bacanin – ohne Note

In der 87. Minute für Broschinski eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

