Marwin Hitz – Note 4
Hält, was er halten muss. An einem guten Tag kratzt er den Volley von Bukarest-Captain Olaru aber auch noch raus. Einmal Glück bei einem Abpraller.
Nicolas Vouilloz – Note 3
Viele Fehlpässe. Seine Offensiven Defizite kann der gelernte Innenverteidiger einmal mehr nicht ganz verstecken.
Adrian Barisic – Note 3
Mehrfach Schnitzer im Aufbauspiel. Beim Gegentor rutscht er weg.
Flavius Daniliuc – Note 4
Versucht, sich von den Fehlern seiner Nebenmännern nicht anstecken zu lassen. Gelingt ihm bis auf ein, zwei Zweikampfsituationen.
6 super
5 gut
4 genügend
3 schwach
2 sehr schwach
1 unbrauchbar
Moussa Cissé – Note 3
Der Schmid-Vertreter wirkt von Anfang an überfordert. Viele Ungenauigkeiten. Beim Gegentor fehlt von ihm jede Spur.
Metinho – Note 4
Solider Auftritt, aber mehrfach mit ungewohnten technischen Mängeln.
Léo Leroy – Note 3
Eines seiner schwächeren Spiele in dieser Saison. Ein Torschuss in der ersten Hälfte, sonst kommt zu wenig.
Bénie Traoré – Note 3
Nach langer Verletzungspause scheint dem Flügel etwas der Saft auszugehen. Verliert 11 von 14 Zweikämpfen …
Xherdan Shaqiri – Note 5
Kein überragendes Spiel, aber zwei Tore und eine Vorlage. Trifft erst per Penalty, dann mit einem No-Look-Abstauber.
Marin Soticek – Note 3
Verstolpert in der ersten Halbzeit alleine vor dem rumänischen Tor. Es ist vielsagend, dass das seine beste Szene ist …
Moritz Broschinski – Note 3
Holt die Rote Karte heraus. Das wars dann aber auch schon. Der Stürmer wartet weiter auf seinen ersten Nicht-Cuptreffer.
Koba Koindredi – ohne Note
In der 62. Minute für Leroy eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Philip Otele – ohne Note
In der 62. Minute für Soticek eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Kevin Rüegg – ohne Note
In der 76. Minute für Vouilloz eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Ibrahim Salah – ohne Note
In der 76. Minute für Traoré eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Andrej Bacanin – ohne Note
In der 87. Minute für Broschinski eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
8
12
2
4
5
10
3
4
4
10
4
4
5
9
5
4
4
9
6
4
4
9
7
4
3
9
8
4
4
8
9
4
4
8
10
4
3
7
11
4
3
7
12
4
1
7
13
4
1
7
14
4
0
7
15
4
0
7
16
4
1
6
17
4
1
6
18
4
1
6
19
4
0
6
20
4
0
6
21
4
-1
6
22
4
-4
6
23
4
1
5
24
4
0
5
25
4
-2
4
25
4
-2
4
27
4
-3
4
28
4
-2
3
29
4
-3
3
30
4
-4
3
31
4
-4
3
32
4
-4
1
33
4
-5
1
34
4
-7
1
35
4
-5
0
36
4
-7
0