In Katar findet aktuell die U17-WM statt. In einer Medienrunde schaut der Schweizer Trainer Luigi Pisino auf das zweite Gruppenspiel gegen Südkorea.

Darum gehts Schweizer U17-Team trifft nach Sieg gegen Elfenbeinküste auf Südkorea

Coach Pisino fordert Mut und betont guten Teamspirit

Nach dem perfekten Start in die U17-WM mit dem 4:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste wartet auf die Schweizer Auswahl am Freitag (ab 16.15 Uhr) mit Südkorea die nächste Aufgabe. Wie die Eidgenossen haben auch die Asiaten ihre Auftaktpartie gewonnen (2:1 gegen Mexiko).

Nur drei Tage nach dem Auftakt steht für die Junioren-Nati bereits die nächste Partie an. «Zwei Tage zwischen zwei Spielen ist wenig Zeit», sagt U17-Coach Luigi Pisino an einem Medientermin. «Wir sind uns diesen Rhythmus aber von den Turnieren in Europa gewohnt.» Die Qualifikation für die WM-Endrunde wird jeweils in Mini-Turnieren mit drei Spielen innerhalb von sechs Tagen ausgetragen.

Dennoch ist dieser Modus natürlich mit Herausforderungen verbunden. Gross trainiert wird beispielsweise nicht. «Gestern galt der Erholung, und heute haben wir bereits mit der Spielvorbereitung begonnen», erklärt Pisino.

Bei einem Sieg winkt K.o.-Phase

Um auf dem Startsieg gegen die Elfenbeinküste aufzubauen, fordert Pisino von seinen Schützlingen vor allem eines: Mut. «Der Startsieg ist, als wären wir in einem Spiel 1:0 in Führung. Jetzt ist es wichtig, mutig zu bleiben. Nur so können wir den nächsten Schritt machen.» Dabei betont der Coach auch den guten Teamspirit, der besonders bei einem längeren Turnier von grosser Bedeutung ist.

Denn: Sollte im Parallelspiel die Elfenbeinküste gegen Mexiko gewinnen, könnte die Schweizer Auswahl mit einem Sieg bereits nach zwei Spielen den Sechzehntelfinaleinzug fixieren – und ihren Aufenthalt in Katar frühzeitig verlängern. Dafür werde es aber, wie schon gegen die Afrikaner, eine starke Leistung brauchen. Südkorea sei eine «typische asiatische Mannschaft», analysiert der Coach. Damit meint er: «Sie sind gut organisiert, technisch und taktisch auf hohem Level und wollen Dinge fussballerisch lösen.»

Wenn es gegen Südkorea noch nicht mit dem Schritt in die K.o.-Phase klappen sollte, bietet sich im letzten Gruppenspiel am Montag gegen Mexiko (ab 13.30 Uhr) eine weitere Gelegenheit. Im Modus, in dem auch die acht besten Gruppendritten weiterkommen, stehen die Chancen der Schweiz auf den Einzug in die K.o.-Phase aber ohnehin ausgezeichnet.