Llukes erhöht für die Nati per Penalty

Fazit zur Pause

Die Schweiz startet optimal ins WM-Turnier. Der Captain Gil Zufferey schiesst die Schweiz in der 12. Minute in Führung. Danach bleibt unsere U17-Nati am Drücker und kann in der 41. Minute auf 2:0 erhöhen. Für das zweite Tor ist Adrien Llukes verantwortlich. Zwar pariert der ivorische Goalie den Strafstoss des Schweizers, den Abpraller kann Llukes dann aber verwerten.