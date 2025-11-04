Llukes erhöht für die Nati per Penalty

Die Ivorer wechseln. Doumbia, Haidara und Toure betreten das Spielfeld. Touli, Coulibaly und Ahui werden in der zweiten Halbzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.
Die Spieler stehen wieder auf dem Feld bereit.
Beginn 2. Halbzeit
Auswechslung T. Touali (Elfenbeinküste)
Einwechslung I. Touré (Elfenbeinküste)
Die Schweiz startet optimal ins WM-Turnier. Der Captain Gil Zufferey schiesst die Schweiz in der 12. Minute in Führung. Danach bleibt unsere U17-Nati am Drücker und kann in der 41. Minute auf 2:0 erhöhen. Für das zweite Tor ist Adrien Llukes verantwortlich. Zwar pariert der ivorische Goalie den Strafstoss des Schweizers, den Abpraller kann Llukes dann aber verwerten.
Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab. Die Schweizer dürfen zufrieden in die Pause gehen.
Kurz vor der Pause kommen die Ivorer nochmals zu einer Chance.
Es gibt 4 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.
Und die Schweiz powert gleich weiter und will noch vor der Pause den dritten Treffer.