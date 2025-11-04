DE
0:2
LIVE
0:2
Zufferey 12'
Llukes 41'

U17-WM im Ticker
Llukes erhöht für die Nati per Penalty

vor 3 Minuten
Spielerwechsel
Spielerwechsel

Dreifachwechsel bei der Elfenbeinküste

Die Ivorer wechseln. Doumbia, Haidara und Toure betreten das Spielfeld. Touli, Coulibaly und Ahui werden in der zweiten Halbzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.

vor 4 Minuten
Anpfiff
Anpfiff

Die 2. Halbzeit beginnt.

Die Spieler stehen wieder auf dem Feld bereit.

vor 7 Minuten

46. Minute

Beginn 2. Halbzeit

vor 11 Minuten
Spielerwechsel
Spielerwechsel

46. Minute

Auswechslung T. Touali (Elfenbeinküste)

vor 11 Minuten
Spielerwechsel
Spielerwechsel

46. Minute

Einwechslung I. Touré (Elfenbeinküste)

vor 15 Minuten

Fazit zur Pause

Die Schweiz startet optimal ins WM-Turnier. Der Captain Gil Zufferey schiesst die Schweiz in der 12. Minute in Führung. Danach bleibt unsere U17-Nati am Drücker und kann in der 41. Minute auf 2:0 erhöhen. Für das zweite Tor ist Adrien Llukes verantwortlich. Zwar pariert der ivorische Goalie den Strafstoss des Schweizers, den Abpraller kann Llukes dann aber verwerten.

vor 20 Minuten
Pause
Pause

Pause – 2:0 für die Schweiz zur Halbzeit

Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab. Die Schweizer dürfen zufrieden in die Pause gehen.

vor 20 Minuten

45.+4 Minute

Kurz vor der Pause kommen die Ivorer nochmals zu einer Chance.

vor 23 Minuten

45. Minute

Es gibt 4 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.

vor 23 Minuten

43. MInute

Und die Schweiz powert gleich weiter und will noch vor der Pause den dritten Treffer.

Schiedsrichter
Referee
Mohammed Ahmed
Al Shammari
Katar
Anstoss
Dienstag
04. November 2025 um 13:30 Uhr
Stadion
Doha, Katar
Aspire Zone - Pitch 8
Kapazität
1’000
