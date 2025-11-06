1/7 Lausanne kommt gegen Omonia Nikosia nicht über ein 1:1 hinaus. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Redaktor Sport

Karlo Letica: Note 4

Entscheidend in der Anfangsphase des Spiels, aber seine Hand ist nicht fest genug beim Führungstreffer der Zyprioten. Ein grosser Torwart muss in der Lage sein, solche Bälle herauszuholen, besonders wenn er so wenig Arbeit in einem Spiel hat wie der kroatische Torwart an diesem Donnerstag. Er wird gerade bei solchen Bällen erwartet. Aber er rettet sein Spiel mit einer schönen Parade in der 90. Minute.

Brandon Soppy: Note 4

Er liess Angelos Neophytou beim 0:1 ziemlich allein, aber er war in seinem Korridor gut, sowohl offensiv als auch defensiv. Er wird immer mehr zu einer festen Grösse bei Lausanne und seine beste Position scheint wirklich die des rechten Aussenverteidigers zu sein, auch wenn Peter Zeidler ihn gerne eine Stufe höher spielen lässt.

Kevin Mouanga: Note 4

Hätte Lausanne nach der ersten Viertelstunde nicht eine grosse Schwächephase gehabt und so viele Räume in seinem Rücken gelassen, hätte er eine 5 verdient. Aber es ist unmöglich, so zu tun, als hätte es diese 15 Minuten nicht gegeben. Stark über den grössten Teil des Spiels.

Karim Sow: Note 4

Eine unfaire Gelbe Karte in der ersten Halbzeit. Er machte ein gutes Spiel und gab Peter Zeidler Recht, ihn mit Kevin Mouanga in der Innenverteidigung zu kombinieren. Aber auch er schwächelte in dieser berühmten Viertelstunde.

Morgan Poaty: Note 4

Er war zu Beginn des Spiels wie betäubt, steigerte sich dann aber. Sein Fernduell mit Sekou Fofana scheint seine Leistung nicht zu beeinträchtigen. Peter Zeidler hat auf der Position des linken Aussenverteidigers wirklich die Qual der Wahl.

Jamie Roche: Note 4

Eine immense Schattenarbeit, wie immer bei ihm. Er ist für das Gleichgewicht der Mannschaft unerlässlich, hat aber in der Offensive nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen.

Olivier Custodio: Note 5

Der Kapitän war wieder einmal einer der besten Männer auf dem Platz. Er war überall zu finden: bei der Balleroberung, im Aufbau, aber auch am Anfang der Offensivaktionen. Ist er mit seinen 30 Jahren stärker als je zuvor? Diese Frage sollte man sich stellen. Sein verschossener Elfmeter ändert nichts daran, dass er den Mut hatte, den Ball zu schiessen.

Nathan Butler-Oyedeji: Note 3

In der ersten Halbzeit war er im Mittelfeld zu unauffällig. Er rannte, aber brachte offensiv nichts ein. In der Pause wurde er für Nicky Beloko ausgewechselt.

Beyatt Lekoueiry: Note 3

Ein oder zwei Dribblings, aber viel zu wenig Einfluss auf das Spiel. Die zypriotische Abwehr schaltete ihn aus. Er ging zur Pause raus und wurde durch Alban Ajdini ersetzt.

Theo Bair: Note 4

Nicht viel in der ersten Halbzeit. Er, der die grossen Räume den kleinen Umkreisen vorzieht, hatte Mühe, gegen die zypriotische Abwehr zu bestehen. Er erzielte den Ausgleich mit viel Glück, aber er hatte das Verdienst, ihn herbeigeführt zu haben. Nützlich mit dem Rücken zum Tor, wie immer. Kein sehr gutes Spiel, aber auch kein ungenügendes.

Gaoussou Diakité: Note 4

Zauberei, schlechte Entscheidungen, zwei herrliche Schüsse in der 45. und 47. Minute, verwirrende Dribblings, Pässe ins Leere, übermässiger Individualismus ... Der malische Künstler war sich selbst treu, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Von einer Minute auf die andere verdiente er eine 6, dann eine 2. In der Folge 4.

Alban Ajdini: Note 4

Wurde in der Pause eingewechselt. Er arbeitete viel für das Team, nahm seinen Platz weiter unten ein als sonst und zeigte eine tadellose Einstellung. Man kann ihm kaum vorwerfen, dass er fünfundvierzig Minuten lang nicht entscheidend war, da er weit weg vom gegnerischen Tor spielte.

Nicky Beloko: Note 4

Wurde zur Pause eingewechselt. Ein guter Einstieg für den Mittelfeldspieler aus Kamerun. Viele Bälle gingen durch ihn hindurch.