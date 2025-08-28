Armin Gigovic hat YB auf Vordermann gebracht. Als Antreiber im Mittelfeld blickt er nicht nur auf eine starke Bundesligasaison bei Holstein Kiel zurück. Mit 23 hat der Schweden-Bosnier schon ein bewegtes Fussballerleben hinter sich.

1/6 Armin Gigovic stellte sich den YB-Fans in Bratislava beim 1:0-Sieg gegen Slovan schon nach fünf Minuten als harter Hund vor: Mit einem Crash gegen Darian Males (Mitte), bei dem sich dieser das Nasenbein brach. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Coach Contini ändert System für Gigovic, in Bratislava (1:0) zeigt sich YB verbessert

Armin Gigovic floh nach dem russischen Angriffskrieg aus Rostow

Der 23-jährige Schweden-Bosnier spielte vor seinem YB-Wechsel in vier Ländern

Alain Kunz Reporter Fussball

Die Erkenntnis von YB-Coach Giorgio Contini nach der Vorbereitung auf die neue Saison war: Ein 4-4-2 passt am besten zu meiner Mannschaft. Mit Fassnacht, Colley oder Males als zweitem Stürmer. Und doch rumpelte YB durch den Saisonstart. Kein einziges Spiel war restlos überzeugend. Auch die Spieler zeigten sich unzufrieden. «Die Punkteausbeute ist ungenügend. Das müssen wir genau anschauen», sagte Darian Males nach dem 0:0 gegen Sion.

Beste Saisonleistung – auch dank Gigovic

Die Besserung erfolgte auf europäischer Bühne: Beim 1:0-Sieg in der Slowakei gegen Bratislava lieferte YB – vor allem in Halbzeit eins – die beste Saisonleistung ab. Ein wichtiger Grund dafür: Mit dem ersten Startelf-Einsatz von Armin Gigovic (23) – abgesehen vom Cupspiel gegen Erstligist Courtételle – änderten sich System und Energetik. YB spielt nun mit einem Dreierhaus im zentralen Mittelfeld: Edimilson Fernandes gibt den Sechser. Vor ihm agieren Rayan Raveloson als Achter und Gigovic als eine Mischung aus Achter und Zehner.

Der Umstand, dass für ihn das System geändert wurde, quittiert der Schweden-Bosnier mit einem Lächeln auf dem Gesicht: «Wichtig ist, dass in der Defensive die Struktur beibehalten wird. Wenn wir den Ball haben, sind wir im zentralen Mittelfeld flexibel und rotieren.» Vielleicht behält Contini dieses System bei. Vielleicht auch nicht. «So oder so: Ich gebe hundert Prozent, wohin mich der Coach auch stellt. Nun war es eine Art Zehner. Meine wahre Position, denke ich, ist die einer Acht.»

Kein Bock auf zweite Liga

So wie letzte Saison, als der bosnische Nationalspieler bei Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel einer der wenigen Gewinner einer Spielzeit war, in welcher der Aufsteiger vom Start weg im Abstiegskampf feststeckte. Trainer Marcel Rapp sagte zum Thema Gigovic, er sei zu einer festen Grösse im zentralen Mittelfeld geworden.

Am Ende musste Kiel wieder runter in die zweite Liga, doch darauf hatte der ehrgeizige Energiespieler keinen Bock. «Nachdem ich in der ersten Bundesliga gezeigt hatte, was ich drauf habe, hatte ich das Gefühl, dass ich etwas mehr brauche als zweite Bundesliga. Nichts gegen die Liga und Holstein Kiel. Aber ich möchte um Titel spielen. Und europäisch dabei sein.»

Fasi zurück, Slovan ohne Superstar Good News für YB: Christian Fassnacht ist nach seiner Wadenverletzung aus dem Basel-Spiel zurück. Er dürfte gleich in der Startelf stehen anstelle von Darian Males, dessen gebrochene Nase wohl gerichtet ist. Allerdings hat er auch eine Gehirnerschütterung erlitten und untersteht dem entsprechenden Rückkehr-Protokoll, das kein derart frühes Comeback vorsieht. - Die YB-Ostkurve ist nach massivem Pyro-Zünden im Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad von der Uefa für dieses Spiel gesperrt worden. Doch die Hardcore-Fans dürfen dennoch organisiert ins Stadion. Sie können Tickets für den Sektor B kaufen, der sich hinter dem anderen Tor befindet. Die Kapazität beträgt so 22'500. Gestern waren 15'000 Tickets verkauft. - Weiss tönt sehr unschuldig. Doch Unschuldslämmer sind Vater Vladimir (61) und sein gleichnamiger Sohn (35) nicht. Der Vater war mehrmals slowakischer Nationaltrainer. Russland, Schweden, Dänemark - Schweiz

Der Transfer war ein einfach zu vollziehender, hatte sich Gigovic doch eine Ausstiegsklausel mit fixem Betrag in seinen Vertrag schreiben lassen. Was nicht erstaunt, wenn man sich seine Vita anschaut. Nach nur einem Jahr Allsvenskan in der ersten Mannschaft seines schwedischen Jugendvereins Helsingborg, geht er in die russische Premier Liga zu Rostow. «Damals war die russische Liga die Nummer sechs oder sieben Europas. Rostow schenkte mir Vertrauen und versprach, mich spielen zu lassen.» Das trifft ein. Alles ist rosa. «Ich konnte mich erstaunlich schnell anpassen, hatte mit Waleri Karpin eine Legende als Trainer und konnte als Spieler wachsen. Das waren erfolgreiche anderthalb Jahre.»

Dann überfällt Russland die Ukraine. Und alles ändert sich. «Wie viele andere Familien hatte auch meine Angst um mich. Als die Fifa ausländischen Spielern in Russland die Möglichkeit eröffnete, das Land mit einem eingefrorenen Vertrag zu verlassen, nahm ich diese wahr und ging zurück nach Helsingborg.» Und so spielt er bald wieder in seiner Heimat, geht dann kurz zu Odense nach Dänemark und danach nach Midtjylland, wo er Meister wird. Bevor er den nächsten Sprung macht – zu Bundesliga-Aufsteiger Kiel.

Auch die Eltern flohen – vor dem Bürgerkrieg im Balkan

Flucht vor dem Krieg. Das kennt die Familie Gigovic. Nicht nur Armin. Seine Eltern waren aus diesem Grund aus Bosnien geflohen. Vor allem die Herkunft der Mutter war damals kompliziert. Sie kommt aus dem Sandzak, einer muslimischen Grenzregion, die heute hälftig Serbien und Montenegro gehört. Während des Balkankriegs kam es dort zu ethnischen Säuberungen.

Nun heisst Gigovics Realität Bern und ein hoffentlich magischer Donnerstagabend. Seine erste europäische Ligaphase hatte er schon mit dem Wechsel nach Bern auf sicher. Zuvor war er mit Midtjylland in den Europa-League-Playoffs an Sporting Lissabon gescheitert. Damals gabs das Auffangnetz Conference League noch nicht. Sporting – ein Gegner, den YB auch bestens kennt und der auch für die Berner eine Schuhnummer zu gross gewesen war. Slovan soll das nicht sein. «Ich bin sicher, wir bringen den Job vor unseren eigenen Fans zu Ende», verspricht Gigovic. Mit viel Überzeugung.