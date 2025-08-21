1/16 Chris Bedia schiesst YB in Führung. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

Marvin Keller – Note 5

Die ganz grosse Parade musste er nicht auspacken. Ein paar starke Interventionen. Blieb fehlerfrei. Und konnte sich beim Alu bedanken.

Saidy Janko – Note 4

Der Routinier auf der rechten Seite lässt kaum etwas anbrennen, hat Sandro Cruz im Griff.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

1 unbrauchbar 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

1 unbrauchbar

Tanguy Zoukrou – Note 5

Starkes Spiel des Wüthrich-Backups. Einmal packt er gar eine Monstergrätsche aus, die durchaus mutig war.

Loris Benito – Note 5

Der Capitano hat alles im Griff. Er dirigiert seine Mitspieler. Fand bei Ref Stegemann den richtigen Ton. Warf sich in jeden Zweikampf. Und beging dabei keine Fehler.

Jaouen Hadjam – Note 4

Wegen der schwierigen Platzverhältnisse weniger offensiv als üblich. Und das war die richtige Entscheidung. Hatte nur einen schlimmen Fehlpass drin.

Darian Males – keine Note

In der 11. Minute durch Virginius ersetzt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Rayan Raveloson – Note 5

Eines der besten Spiele des Franko-Madagaskaners im YB-Dress, der zuletzt stagniert hatte. Deckte im Mittelfeld viel ab. Ging auch selber mal in den Abschluss.

Edimilson Fernandes – Note 5

Dass er nach seinem Platzverweis in Basel zuletzt in der Meisterschaft und im Cup gesperrt war, spürte YB. Der Walliser ist unverzichtbar. Bester Beweis: sein wunderbarer Schnittstellenpass zum Siegtor.

Armin Gigovic – Note 5

Bewegte sich gut zwischen den Linien. Laufstark. Zweikampfstark. Müsste aber noch daran arbeiten, diese physische Härte nicht gegen eigene Mitspieler anzuwenden.

Chris Bedia – Note 5

Das Negative: Vergab das 2:0 alleine vor Slovan-Goalie Takac, weil er sich den Ball zu weit vorlegte. Das Positive: Diesen Ball hat er sich ganz alleine erobert. Das Positive 2: Liess sich beim Siegtor von nichts und niemandem beirren, auch nicht von Teamkollege Alan Virginius, für den der Fernandes-Pass eigentlich gedacht war. So, wie das ein Knipser halt macht.

Joël Monteiro – Note 5

Er kann in jedem Spiel den Unterschied ausmachen. Hatte wieder ein paar starke Aktionen, vor allem in Halbzeit eins. Aber immer noch wendet er diese mit dem Tröpfchenzähler an. Das müsste er ändern.

Alan Virginius – Note 4

Keine einfache Aufgabe, nach elf Minuten kalt in ein Spiel zu kommen, in dem es Bindfäden schüttet. Der Franzose machte das aber grossmehrheitlich gut.

Sergio Cordova – keine Note

In der 74. Minute für Bedia eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Ebrima Colley – keine Note

In der 74. Minute für Monteiro eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Lewin Blum – keine Note

In der 83. Minute für Virginius eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Sandro Lauper – keine Note

In der 83. Minute für Gigovic eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.