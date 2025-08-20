Am Donnerstag steigt in Bratislava das Hinspiel in den Europa-League-Playoffs zwischen Slovan und YB: Wie viele Berner Fans kommen? Was sagt Captain Benito – und wie erklärt Coach Contini das matte Cupspiel?

YB-Coach Giorgio Contini im Abschlusstraining in Bratislava: Er stellte gegen Erstligist Courtételle bereits im Hinblick auf die Europa-League-Playoffs auf.

Darum gehts YB-Coach Contini fokussiert auf Slovan-Spiel, Plan steht fest

Ist Slovan Bratislava nach Enttäuschung in Champions-League-Qualifikation voll motiviert?

Alain Kunz, Bratislava

Contini verrät erste Aufstellungs-Details

Giorgio Contini hatte den Fokus bereits vor dem Cupspiel gegen Courtételle auf Slovan ausgerichtet gehabt. Hat er gegen den Erstligisten entsprechend aufgestellt? «Ja selbstverständlich», sagt der YB-Coach. «Es war deshalb ein bisschen eine Gratwanderung und so lief auch nicht alles rund. Aber die Wichtigkeit des Spiels in Bratislava ist gross. Und hier werden wir ganz anders auftreten.»

Mit einer Aufstellung, die Contini schon lange im Kopf hat. «Es wäre zu spät, wenn ich jetzt noch Zweifel hätte. Ich habe mir die letzten Tage genug Gedanken gemacht, wer wo spielt und wie. Der Plan ist klar!» Dazu gehört, dass der national rotgesperrte Edimilson Fernandes in der Startaufstellung steht.

Tolle YB-Bilanz gegen Bratislava

Viermal hat YB bislang gegen Slovan Bratislava gespielt – und nie verloren. In der Saison 2014/15 gabs in der Europa-League-Gruppenphase zwei glatte Siege: 3:1 und 5:0. 2021/22 holten die Berner in der Slowakei ein 0:0 und gewannen das Rückspiel in der zweiten Quali-Runde der Champions League 3:2.

Slovan hat Penalty-Krimi in den Beinen

Slovan steht nach einer riesigen Enttäuschung in diesen Playoffs. Die Slowaken rechneten felsenfest mit den Königsklassen-Playoffs, blieben aber an Kairat Almaty aus Kasachstan stecken. Und das maximal-dramatisch: Im Penaltyschiessen. Im zehnten Elfer. Ein Vorteil für YB, dass die Slowaken aus einem Negativerlebnis kommen? Captain Loris Benito: «Ich kann mir vorstellen, dass sie enttäuscht sind. Handkehrum werden sie sehr motiviert sein, wenigstens die Europa League zu erreichen.»

2:27 «Begegnen uns auf Augenhöhe»: YB-Captain Benito freut sich auf Slovan Bratislava

Bundesliga-Schiri pfeift den Match

Der Schiri ist ein uns bestens bekannter Mann, weil wir doch regelmässig Bundesliga schauen: Sascha Stegemann (40, 160 Bundesliga-Spiele). Ein Schweizer Profiteam hat der Mann aus Niederkasel noch nie gepfiffen. Bloss in einem Austauschprogramm 2016 das Erstligaspiel zwischen Thalwil und dem FC Kosova Zürich …

YB-Fans sind mächtig in der Unterzahl

Nur 300 YB-Fans werden in Bratislava zugegen sein. Dies deshalb, weil die allgemeine Erwartung war, dass der YB-Gegner Almaty sein würde. Und für den komplizierten Trip nach Kasachstan hatte kaum jemand freigenommen. Der grösste Teil der YB-Fans kommt in zwei doppelstöckigen Cars, die je hundert Personen fassen. Total werden im 25'000 Besuchern Platz bietenden Nationalstadion rund 17'000 Fans erwartet.