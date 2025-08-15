YB-Verteidiger Gregory Wüthrich fällt verletzt aus. Der Innenverteidiger hat sich eine Muskelverletzung zugezogen.

YB muss rund sechs Wochen auf Gregory Wüthrich verzichten. Foto: BENJAMIN SOLAND

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

YB muss für die nächsten Spiele auf Gregory Wüthrich (30) verzichten. Wie die Berner am Freitagnachmittag vermelden, hat sich der Neuzugang eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und muss nun bei normalem Heilungsverlauf fünf bis sechs Wochen pausieren.

Der 30-jährige Innenverteidiger kam auf diese Saison hin von Sturm Graz aus der österreichischen Bundesliga. Für YB stand er bisher in allen vier absolvierten Spielen von Beginn an auf dem Platz. Nach dem Ausfall von Christian Fassnacht fehlt den Bernern somit ein weiterer Leistungsträger wochenlang.