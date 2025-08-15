DE
FR
Abonnieren

Wegen Muskelverletzung
Nächster YB-Leistungsträger muss pausieren

YB-Verteidiger Gregory Wüthrich fällt verletzt aus. Der Innenverteidiger hat sich eine Muskelverletzung zugezogen.
Publiziert: vor 23 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
YB muss rund sechs Wochen auf Gregory Wüthrich verzichten.
Foto: BENJAMIN SOLAND
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

YB muss für die nächsten Spiele auf Gregory Wüthrich (30) verzichten. Wie die Berner am Freitagnachmittag vermelden, hat sich der Neuzugang eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und muss nun bei normalem Heilungsverlauf fünf bis sechs Wochen pausieren.

Der 30-jährige Innenverteidiger kam auf diese Saison hin von Sturm Graz aus der österreichischen Bundesliga. Für YB stand er bisher in allen vier absolvierten Spielen von Beginn an auf dem Platz. Nach dem Ausfall von Christian Fassnacht fehlt den Bernern somit ein weiterer Leistungsträger wochenlang.

Erfahre mehr zu YB und den anderen Super-League-Klubs
BSC Young Boys
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Super League
        Super League