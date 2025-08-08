1/2
Christian Fassnacht fällt bei YB einige Wochen aus.
Foto: BENJAMIN SOLAND
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin
YB muss für einige Spiele auf Christian Fassnacht (31) verzichten. Wie die Berner am Freitag mitteilen, hat sich der Mittelfeldspieler am Mittwoch bei der 1:4-Niederlage gegen Basel eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen. Der 19-fache Schweizer Nationalspieler musste in der 40. Minute ausgewechselt werden.
Der 31-Jährige wird YB bei normalem Heilungsverlauf während rund drei bis vier Wochen nicht zur Verfügung stehen. Fassnacht kommt in der aktuellen Saison nach drei absolvierten Spielen bereits auf ein Tor und eine Vorlage.
Erfahre mehr zu YB und den anderen Super-League-Klubs
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
5
6
2
2
4
6
3
3
3
6
4
2
2
6
5
2
1
4
6
3
-1
4
7
2
0
3
8
2
-1
1
8
2
-1
1
10
2
-2
0
11
2
-5
0
12
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde