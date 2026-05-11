Alse erstes der 48 Teilnehmer-Länder hat unser Gruppengegner Bosnien-Herzegowina sein WM-Aufgebot bekanntgegeben. Mit dabei: Natürlich Superstar Edin Dzeko. Aber auch Armin Gigovic von YB.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bosnien wählt Salt Lake City als WM-Basis nach Spiel in Toronto

Trainer Barbarez benennt als Erster der 48 Coaches sein 26-Mann-Kader

Im 2. WM-Spiel wird bei Schweiz vs. Bosnien wohl der Gruppensieg ausgemacht

Alain Kunz Reporter Fussball

Die Bosnier haben lange, lange gebraucht, um sich festzulegen, wo ihr Basecamp sein soll. Nun haben sie das getan. Nach dem ersten Gruppenspiel gegen Kanada in Toronto wird das Team von Sergej Barbarez (54) nach Salt Lake City fliegen und in der Mormonenstadt Utah sein WM-Domizil beziehen.

Ganz anders sieht es tempomässig bezüglich dem 26-Mann-Kader aus. Da sind die Bosnier die schnellsten! Barbarez ist der erste Nationaltrainer unter den 48 WM-Teilnehmern, der sein definitives WM-Kader benannt hat. Die ersten 26 von insgesamt sagenhaften 1248 WM-Kickern sind also bekannt. Dazu hat der Coach neun Spieler auf die Pikettliste gesetzt.

Superstar Dzeko traf schon an der WM-Premiere 2014

Angeführt wird das bosnische Aufgebot von Superstar Edin Dzeko (40), der bereits bei der WM-Premiere des Balkanstaates 2014 im Kader stand und damals der Schütze des 1:0 beim 3:1-Sieg gegen Iran war. Einige der weiteren Stars haben Schweizer Bezug. So war der gebürtige Hamburger Ermedin Demirovic (28, VfB Stuttgart) 2019/20 eine Saison lang von Alaves an den FC St. Gallen ausgeliehen und machte in 28 Spielen 14 Tore.

Der gebürtige Grenchner Haris Tabakovic (31, Hoffenheim, an Gladbach ausgeliehen) war YB-Junior, schaffte allerdings weder bei den Bernern noch bei GC den Durchbruch. Nikola Katic (29) spielte von 2022 beim FCZ. Bei Schalke 04 schaffte er gemeinsam mit Dzeko heuer den Wiederaufstieg in die Erste Bundesliga.

Gigovic zog mit dem Wechsel von Schweden zu Bosnien das grosse Los

Last but not least steht der Konvertit Armin Gigovic (23), der für Schweden zwei A-Länderspiele gemacht hat, bevor er sich Bosnien anschloss, aktuell bei YB unter Vertrag und kam in den meisten Spielen von Beginn weg zum Einsatz. Nicht ins Kader geschafft hat es hingegen das 18-jährige Suhrer Talent Eman Kospo. 2023 wechselte er von GC nach Barcelona, auf diese Saison hin wurde er aber zur Fiorentina transferiert. Dort spielte er allerdings nur in der Primavera, also bei den Junioren.

Und was kaum jemand weiss: Bosniens dritter Goalie, Osman Hadzikic (30), der derzeit für Slaven Belupo Koprivnica in Kroatien spielt, stand 2019/20 im Kader des FC Zürich, freilich ohne je zum Einsatz gekommen zu sein.

Im Spiel gegen Bosnien wird wohl der Gruppensieg ausgemacht

Ein erster Teil des bosnischen Teams trifft sich am 23. Mai in Sarajevo zum WM-Zusammenzug. Am 25. Mai wird das ganze Kader beisammen sein. Den ersten Test bestreiten Barbarez' Mannen am 29. Mai zu Hause gegen Nordmazedonien. Den zweiten gegen Panama am 6. Juni in St. Louis. Dies deshalb, weil dort eine grosse bosnische Diaspora lebt.

In Toronto trifft Bosnien zum WM-Start auf Co-Gastgeber Kanada. Erst danach bezieht das Team sein Basecamp in Utah. Am 18. Juni treffen wir im zweiten Gruppenspiel, von welchem man erwartet, dass der Gruppensieg ausgemacht wird, auf die Bosnier.

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