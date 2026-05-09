Reisst YB den FCB gleich mit in den Abgrund? Die beiden Liga-Giganten könnten beide im gleichen Jahr Europa verpassen. Möglich, dass Christian Fassnacht das Zünglein an der Waage spielt. Hier kommt das YB-Inside.

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Nach dem Totalfail mit dem Verpassen von Europa hat YB diese Woche bereits die ersten Änderungen im Kader vorgenommen. Noch nicht bei den Spielern, aber im Staff. Ende Saison gehen muss Zoltan Kadar (59), der immer bescheidene, loyale Gentleman, der als ausgewiesener Fachmann gilt. Der auslaufende Vertrag des ehemaligen rumänischen Nationalspielers wird nach vier Jahren nicht verlängert, weil Cheftrainer Gerardo Seoane mit bloss zwei statt drei Assistenten arbeiten will. Eine nachvollziehbarer Wunsch nach Verschlankung.

Somit verbleiben Seoanes persönlicher Adjutant Patrick Schnarwiler und Verteidigungsminister Matteo Vanetta. Zudem hat sich Gérard Castella (73) entschieden, das wahrzumachen, was er längst «angedroht» hatte: als Ausbildungschef zurückzutreten. Sein Nachfolger heisst Marc Hottiger, einer der Legenden des 94ers-WM-Team. Der Waadtländer arbeitete zuletzt acht Jahre für den Fussballverband, in den letzten vier Jahren als Leiter des Ressorts Nachwuchsförderung. Dass es seither um den Schweizer Nachwuchs nicht mehr gut bestellt ist, sei hier nicht verschwiegen, muss aber nicht in einem kausalen Zusammenhang zu Hottigers Tätigkeit stehen.

Die grosse Frage

Reisst YB seinen grossen Rivalen Basel mit in den Abgrund einer europalosen nächsten Saison? Gut möglich. Nachdem feststeht, dass es für die Berner nur noch um die Goldene Ananas geht, wirkte das Team in den Trainings irgendwie befreit. Selbst ein Scheitern kann vieles lösen, denn im Kopf ist man freier. Gewinnen YB und Sion (gegen die Ibiza-Party-Bande aus Thun), was wahrscheinlich erscheint, hätte Basel fünf Punkte Rückstand auf die Walliser bei zwei ausstehenden Spielen. Wegen des viel besseren Torverhältnisses würde dem FC Sion ein Punkt für Rang vier reichen. Platz drei scheint für den FCB mit sieben Punkten Rückstand auf Lugano und St. Gallen bereits ausser Reichweite zu sein.

Gesagt ist gesagt

Mit ein Grund für Armin Gigovic (23) von Holstein Kiel zu YB zu wechseln, war die Hoffnung auf Titel und den Europacup. Titel hat YB keinen gewonnen. Europäisch spielen konnte der Bosnien-Schwede nur in dieser Saison, in der nächsten gibts kein internationales Schaulaufen. Es ist also ganz und gar nicht so gelaufen wie erhofft – oder? «Wenn man titellos bleibt, heisst das noch lange nicht, dass man am Ende ist. Ich glaube an dieses Team! Ich betrachte diese Saison mit dem Einbau der vielen neuen Spieler als Prozess. Mit der bestehenden Qualität und mit der richtigen Mentalität haben wir eine grosse Zukunft vor uns. Ich bin nicht beunruhigt. Die Titel werden kommen», so der WM-Fahrer mit Bosnien-Herzegowina.

Mögliche Aufstellung

Keller; Valery, Lauper, Benito, Hadjam; Fernandes, Gigovic; Fassnacht, Sanches, Monteiro; Essende.

Wer fehlt?

Gesperrt sind Janko und Wüthrich. Verletzt fehlen Andrews und Conte. Fassnacht ist fraglich.

Neben dem Platz

Der Samstag steht im Zeichen des 44. Grand Prix von Bern. All jene, die den Lauf in YB-Montur (Dress oder Merch) bestreiten, können auf ein Homeshirt der nächsten Saison hoffen. Vier davon werden verlost. Dazu braucht man bloss bis Donnerstag ein Foto vom Lauf mit Startnummer einzuschicken.

Hast du gewusst, dass...

…YB diese Saison keines der bisher drei Duelle gegen den FC Basel gewonnen hat? Es gab zwei Unentschieden und eine Niederlage. Sieglos in vier Saisonduellen gegen den Erzrivalen blieb YB zuletzt 2012/13, als man auch zum einzigen Mal seit Bestehen der Super League 2003 einen europäischen Platz verpasste.

…YB seit 19 Heimspielen gegen den FC Basel ungeschlagen ist? Es gab 15 Siege und vier Unentschieden. Das Wankdorf-Stadion ist für den FCB verseucht! Logischerweise hat kein anderes Team gegen die Bebbi eine ähnliche Heimserie aufzuweisen.

Aufgepasst auf

Christian Fassnacht. Seine mögliche Rückehr könnte YB einen Boost verleihen. Die Bilanz des Thalwilers gegen die Bebbi ist positiv: In 32 Duellen hat Fasi 15-mal gewonnen und nur 11-mal verloren und dabei zehn Tore erzielt. Nur gegen Lausanne (13), den FCZ (12) und Luzern (11) hat er öfters getroffen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:

Sanches 4,1 Keller 4,1 Hadjam 3,9

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Sandro Schärer.

VAR: Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Basel kämpft drei Spiele vor Schluss noch um Europa – dies wird jedoch kein einfaches Unterfangen. Wie stehen die Basler dazu? Hier erscheint das FCB-Inside.

36 Runde

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Sion – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr

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