Gegen den FC Basel legte sich Mauro Lustrinelli mit dem Schiedsrichter Fedayi San an. Nach einer Untersuchung hat die Schweizer Fussball-Liga (SFL) am Freitag das Strafmass für den Meistertrainer bekannt gegeben. Für seine Äusserungen gegen den Schiedsrichter wird Lustrinelli für drei Spiele gesperrt.
Da Lustrinelli am kommenden Sonntag in Sion aufgrund seiner vierten Gelben Karte bereits nicht auf der Trainerbank Platz nehmen darf, wird er die zusätzlichen Spielsperren am 14. Mai gegen den BSC Young Boys, am 17. Mai beim FC St. Gallen 1879 sowie am ersten Spieltag der neuen Super-League-Saison verbüssen.
Trotz seiner Sperre wird Mauro Lustrinelli nach dem Spiel vom 14. Mai gegen den BSC Young Boys an der Übergabe des Meisterpokals teilnehmen dürfen. Der FC Thun kann gegen den Entscheid innerhalb von zwei Tagen Einsprache eingelegen.
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