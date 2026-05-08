Mitten im Saisonendspurt hat die Thuner Meistermannschaft ein paar Tage auf der Partyinsel Ibiza verbracht. Ist das ein Problem?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thun ist von Ibiza zurückgekehrt – bald kommt das Sion-Spiel

Sion und Basel kämpfen noch hart um Europa

Ist der Thun-Trip nun das Zünglein an der Waage?

In Thun herrscht Ausnahmezustand. Erst gerade ist die Meistermannschaft in die Stockhorn Arena zurückgekehrt. Statt einer normalen Vorbereitungswoche im Saisonendspurt war ein mehrtägiger Ausflug auf die Partyinsel Ibiza angesagt. Die Mittelmeersonne ist die Belohnung für den ersten Titel in der 128-jährigen Vereinsgeschichte und den sensationellen Aufsteiger-Coup.

Nur: Schon am Sonntag greift der frischgebackene Meister wieder in den Saisonendspurt ein – auswärts beim viertklassierten FC Sion. Für die Walliser ist die Partie von enormer Wichtigkeit, sie schnuppern an der ersten Europa-Teilnahme seit elf Jahren. Platz vier könnte reichen, Platz drei garantiert dafür. Da kommt es den Wallisern wohl gerade recht, dass Thun auch schon mehr in eine Spielvorbereitung investiert hat.

Verfolger Basel hingegen ist im Europa-Rennen auch auf Thun angewiesen. Vor allem Sion liegt für den FCB noch in Reichweite. Verpassen die Bebbi das internationale Geschäft, würde das Minimalziel der Saison zerplatzen. Verzerrt Thun mit dem Ibiza-Trip also das Europa-Rennen in der Super League?

«Wir sind selber schuld»

Trainer Stephan Lichtsteiner (42) nimmt den Thun-Trip mitten im Saisonendspurt sportlich. «Wir müssen zuerst unsere Pflicht machen, bevor wir andere in die Verantwortung nehmen. Wir sind selber schuld, dass wir uns mit der Heimniederlage gegen Sion in diese Situation gebracht haben. Wir hätten es in den eigenen Füssen gehabt.»

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Der FC Thun spricht von einer «verdienten Auszeit» für die erste Mannschaft nach dem Meistertitel. «Bei einem gemeinsamen Kurztrip konnte das Team den Erfolg verarbeiten, wie es auch bei vielen anderen Mannschaften nach einem Meistergewinn üblich ist, und ist nun, zwei Tage vor dem nächsten Spiel, wieder zurück im Trainingsbetrieb», lässt der Klub gegenüber Blick verlauten.

Die einzigen Fussballprofis, die auf der Mittelmeerinsel ihren grossen Erfolg feiern, sind die Thuner jedenfalls nicht. Auch Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 verbrachte einige Tage auf Ibiza. Gegner der Deutschen am Wochenende ist mit Nürnberg jedoch eine Mannschaft, die im unspektakulären Tabellenmittelfeld steckt.

Sion war im Europapark

Ob Sion die Gunst der Stunde nutzt, um mit einer akribischen Vorbereitungswoche den Meister zu schlagen? Die Überraschung: Die Sittener machten am Dienstag einen Ausflug in den Europapark! Am Mittwochmorgen war wieder Training angesagt.

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Übrigens: Bayern München steckte vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation wie Thun. Nach der Meisterparty auf Ibiza folgte das letzte Saisonspiel gegen Hoffenheim. Der Gegner kämpfte noch gegen den Abstieg. Ein Vorteil gegen einen müden Meister? Die Bayern gewannen 4:0. Und Hoffenheim war trotzdem gerettet.

0:50 So kam es dazu: Gibt Lustrinelli den Meisterhelden die ganze Woche frei?