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Thun-Spieler lassen es auf Ibiza krachen
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Kurztrip nach Meistertitel:Thun-Spieler lassen es auf Ibiza krachen

So sehen es die Basler
Verzerrt Thun mit dem Ibiza-Trip das Europa-Rennen?

Mitten im Saisonendspurt hat die Thuner Meistermannschaft ein paar Tage auf der Partyinsel Ibiza verbracht. Ist das ein Problem?
Publiziert: vor 18 Minuten
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Die Meister in Feierlaune. Hier Thun-Verteidiger Genis Montolio.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Thun ist von Ibiza zurückgekehrt – bald kommt das Sion-Spiel
  • Sion und Basel kämpfen noch hart um Europa
  • Ist der Thun-Trip nun das Zünglein an der Waage?
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Simon Strimer und Lucas Werder

In Thun herrscht Ausnahmezustand. Erst gerade ist die Meistermannschaft in die Stockhorn Arena zurückgekehrt. Statt einer normalen Vorbereitungswoche im Saisonendspurt war ein mehrtägiger Ausflug auf die Partyinsel Ibiza angesagt. Die Mittelmeersonne ist die Belohnung für den ersten Titel in der 128-jährigen Vereinsgeschichte und den sensationellen Aufsteiger-Coup.

Nur: Schon am Sonntag greift der frischgebackene Meister wieder in den Saisonendspurt ein – auswärts beim viertklassierten FC Sion. Für die Walliser ist die Partie von enormer Wichtigkeit, sie schnuppern an der ersten Europa-Teilnahme seit elf Jahren. Platz vier könnte reichen, Platz drei garantiert dafür. Da kommt es den Wallisern wohl gerade recht, dass Thun auch schon mehr in eine Spielvorbereitung investiert hat.

Verfolger Basel hingegen ist im Europa-Rennen auch auf Thun angewiesen. Vor allem Sion liegt für den FCB noch in Reichweite. Verpassen die Bebbi das internationale Geschäft, würde das Minimalziel der Saison zerplatzen. Verzerrt Thun mit dem Ibiza-Trip also das Europa-Rennen in der Super League?

«Wir sind selber schuld»

Trainer Stephan Lichtsteiner (42) nimmt den Thun-Trip mitten im Saisonendspurt sportlich. «Wir müssen zuerst unsere Pflicht machen, bevor wir andere in die Verantwortung nehmen. Wir sind selber schuld, dass wir uns mit der Heimniederlage gegen Sion in diese Situation gebracht haben. Wir hätten es in den eigenen Füssen gehabt.»

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Der FC Thun spricht von einer «verdienten Auszeit» für die erste Mannschaft nach dem Meistertitel. «Bei einem gemeinsamen Kurztrip konnte das Team den Erfolg verarbeiten, wie es auch bei vielen anderen Mannschaften nach einem Meistergewinn üblich ist, und ist nun, zwei Tage vor dem nächsten Spiel, wieder zurück im Trainingsbetrieb», lässt der Klub gegenüber Blick verlauten.

Die einzigen Fussballprofis, die auf der Mittelmeerinsel ihren grossen Erfolg feiern, sind die Thuner jedenfalls nicht. Auch Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 verbrachte einige Tage auf Ibiza. Gegner der Deutschen am Wochenende ist mit Nürnberg jedoch eine Mannschaft, die im unspektakulären Tabellenmittelfeld steckt.

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Sion war im Europapark

Ob Sion die Gunst der Stunde nutzt, um mit einer akribischen Vorbereitungswoche den Meister zu schlagen? Die Überraschung: Die Sittener machten am Dienstag einen Ausflug in den Europapark! Am Mittwochmorgen war wieder Training angesagt.

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Übrigens: Bayern München steckte vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation wie Thun. Nach der Meisterparty auf Ibiza folgte das letzte Saisonspiel gegen Hoffenheim. Der Gegner kämpfte noch gegen den Abstieg. Ein Vorteil gegen einen müden Meister? Die Bayern gewannen 4:0. Und Hoffenheim war trotzdem gerettet.

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
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FC Thun
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Super League
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FC Basel
FC Basel
FC Sion
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