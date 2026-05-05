Die Thuner Feierlichkeiten haben mit der Party in der Innenstadt noch kein Ende gefunden. Im Gegenteil: Die Mannschaft hat gemeinsam noch viel mehr vor, um den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu feiern.

Mauro Lustrinelli (50) hat Wort gehalten. Die Thuner Meistermannschaft kriegt diese Woche frei. Wie Blick erfahren hat, soll die Mannschaft den Titel auf der Partyinsel Ibiza feiern!

Nach den «Ibiza-Rufen» der Spieler beim Jubeln über den Sofa-Meistertitel am Sonntag konnte man bereits vermuten, dass die Woche nicht einfach gemütlich zu Hause verbracht wird. Für wen und wann die Ferieninsel im Mittelmeer aktuell wird, war jedoch noch nicht ganz sicher.

Klar ist aber: Die Berner Oberländer erwischen mit ihrer Titel-Reise ein perfektes Timing. Am vergangenen Wochenende haben zahlreiche Clubs und Partylocations die Sommersaison eingeläutet – die Feieroptionen für die Thuner sind also zahlreich unter der spanischen Sonne.

Auch Schalke feiert auf Ibiza

Übrigens: Die Thuner könnten dort auf einen weiteren Schweizer Fussballer treffen. Der frischgebackene Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 traf am Montag auf der Partyinsel ein, wie die «Bild» berichtete. Der Ex-Winterthurer Adrian Gantenbein (25) ist Teil des deutschen Aufsteigerteams.

Die Schalker müssen am Samstag für das Auswärtsspiel in Nürnberg wieder zurück sein. Die Thuner sollen spätestens am Freitag wieder in die Vorbereitung auf die nächsten Verpflichtungen einsteigen. Am Sonntag steht bei Sion das drittletzte Saisonspiel an – ausgerechnet gegen den Gegner, der sie am Sonntag definitiv zum Meister gemacht hat.

13:58 Exklusiver Einblick: Warum «Arschlöchle» zum Thuner Erfolgsrezept gehört

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