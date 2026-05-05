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Gibt Lustrinelli den Meisterhelden die ganze Woche frei?
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So kam es dazu:Gibt Lustrinelli den Meisterhelden die ganze Woche frei?

Party geht weiter
Die Thuner Meister-Mannschaft feiert auf Ibiza

Die Thuner Feierlichkeiten haben mit der Party in der Innenstadt noch kein Ende gefunden. Im Gegenteil: Die Mannschaft hat gemeinsam noch viel mehr vor, um den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu feiern.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Die Thuner Meisterhelden haben noch nicht genug vom Feiern.
Foto: keystone-sda.ch
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Simon Strimer und Tobias Wedermann

Mauro Lustrinelli (50) hat Wort gehalten. Die Thuner Meistermannschaft kriegt diese Woche frei. Wie Blick erfahren hat, soll die Mannschaft den Titel auf der Partyinsel Ibiza feiern!

Nach den «Ibiza-Rufen» der Spieler beim Jubeln über den Sofa-Meistertitel am Sonntag konnte man bereits vermuten, dass die Woche nicht einfach gemütlich zu Hause verbracht wird. Für wen und wann die Ferieninsel im Mittelmeer aktuell wird, war jedoch noch nicht ganz sicher.

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Klar ist aber: Die Berner Oberländer erwischen mit ihrer Titel-Reise ein perfektes Timing. Am vergangenen Wochenende haben zahlreiche Clubs und Partylocations die Sommersaison eingeläutet – die Feieroptionen für die Thuner sind also zahlreich unter der spanischen Sonne.

Auch Schalke feiert auf Ibiza

Übrigens: Die Thuner könnten dort auf einen weiteren Schweizer Fussballer treffen. Der frischgebackene Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 traf am Montag auf der Partyinsel ein, wie die «Bild» berichtete. Der Ex-Winterthurer Adrian Gantenbein (25) ist Teil des deutschen Aufsteigerteams.

Die Schalker müssen am Samstag für das Auswärtsspiel in Nürnberg wieder zurück sein. Die Thuner sollen spätestens am Freitag wieder in die Vorbereitung auf die nächsten Verpflichtungen einsteigen. Am Sonntag steht bei Sion das drittletzte Saisonspiel an – ausgerechnet gegen den Gegner, der sie am Sonntag definitiv zum Meister gemacht hat.

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
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Super League
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