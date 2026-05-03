Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

YB hätte gewinnen müssen, um noch von Europa träumen zu können. Stattdessen zeigen die Berner einen dürftigen Auftritt. Vor allem in den ersten zwanzig Minuten haben sie mit dem Spiel von Lugano grosse Mühe – insbesondere die rechte Seite mit Yan Valery sowie Alan Virginius. Auch nicht auf der Höhe ist Gregoy Wüthrich, der Kevin Behrens immer wieder aus den Augen verliert.



Auch kein Lichtblickdie sind die Fantasie-Spieler Alvyn Sanches und Joel Monteiro. Sie sind bemüht, aber es fruchtet nicht wirklich. Dasselbe kann man über Samuel Essende sagen. Er kriegt wieder die Chance von Anfang an. Nutzt sie – bis auf eine Chance – aber überhaupt nicht. Das Warten auf sein erstes Super-League-Tor geht weiter.



Genügend ist neben Monteiro, Armin Gigović und Loris Benito auch noch Goalie Marvin Keller. Nicht immer schaut es perfekt aus, doch er hält YB am längsten im Spiel. Seinetwegen haben die Berner Europa ganz bestimmt nicht verpasst.

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Hinweis: Alan Virginius bis 46., Yan Valery bis 65., Alvyn Sanches bis 65., Samuel Essende bis 78., Armin Gigovic bis 80. – Ebrima Colley ab 46., Saidy Janko ab 65. (zu kurz für eine Bewertung), Darian Males ab 65. (zu kurz für eine Bewertung), Chris Bedia ab 78. (zu kurz für eine Bewertung), Dominik Pech ab 80. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Lugano gewinnt zum vierten Mal hintereinander 1:0. Seit 485 Minuten sind die Bianconeri nun ohne Gegentor. Nur logisch, dass die Defensive, die beste Abteilung ist. Der Goalie sowie die drei Innenverteidiger holen sich allesamt eine 5 ab. Besonders hervorzuheben ist wiederum Hannes Delcroix. Wegen eines Problems am Ohr habe er die letzte Nacht kaum geschlafen, erzählt Trainer Mattia Croci-Torti an der Pressekonferenz. Ein Einsatz war bis zuletzt fraglich. Der Haitianer wollte aber auf alle Fälle mittun und war in der Abwehr wieder eine Wand.

Ein formidablen Auftritt zeigen am Sonntagnachmittag auch die beiden zentralen Mittelfeldspieler Mohamed Mahmoud sowie Anto Grgic. Sie schalten und walten wie sie wollen und sind überall anzutreffen. Der Zürcher liefert auch den Assist zum Matchwinning-Tor. Damit sind wir auch beim Torschützen Renato Steffen. Per Kopf sichert er Lugano den Sieg. Es ist der verdiente Lohn für einen tollen Auftritt. Nur eine 4 holt sich Kevin Behrens ab, der nach zwei Monaten wieder einmal in der Startelf stand.

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Hinweis: Yanis Cimignani bis 60., Kevin Behrens bis 60., Hannes Delcroix bis 76., Uran Bislimi bis 76., Renato Steffen bis 87. – Ezgjan Alioski ab 60., Georgios Koutsias ab 60., Damian Kelvin ab 76. (zu kurz für eine Bewertung), Mattia Bottani ab 76. (zu kurz für eine Bewertung), Ahmed Kendouci ab 87. (zu kurz für eine Bewertung).

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