In der Nacht auf Mittwoch bestritten auch die letzten Nationen ihr zweites Gruppenspiel. Für einige ist dadurch bereits klar, dass das Turnier nach der Gruppenphase endet. Andere stehen schon fix im Sechzehntelfinal oder kämpfen noch darum. Eine Übersicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz spielt gegen Kanada um den ersten Platz in der Gruppe B

Sieben Nationen sind bereits für das Sechzehntelfinal qualifiziert

Haiti, Jordanien, Tunesien, Türkei und Panama schon ausgeschieden

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die Nati-Gruppe B macht heute Abend den Auftakt in den dritten Spieltag. Für die Schweiz gehts gegen Kanada trotz verpatztem Start gegen Katar nicht um die Qualifikation für die K.-o.-Phase, sondern «nur» noch darum, ob man diese als Gruppenerster oder -zweiter erreicht, wobei ein Gruppensieg nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig wäre. Nachfolgend die Ausgangslage vor dem letzten Gruppenspiel in allen Gruppen.

Gruppe A (Mexiko, Südkorea, Tschechien, Südafrika)

Dank sechs Punkten und dem Sieg gegen Südkorea ist Mexiko bereits fix Gruppenerster und damit im Sechzehntelfinal. Auch die Asiaten liegen mit vier Punkten voll auf Kurs in Richtung K.-o.-Phase. Tschechien (gegen Mexiko) und Südafrika (gegen Südkorea), beide mit einem Unentschieden als einzigem Punktgewinn, kämpfen im letzten Gruppenspiel gegen das Ausscheiden.

Gruppe B (Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar)

Nur wegen des besseren Torverhältnisses geht Kanada als Gruppenerster ins Duell mit der Nati (beide vier Punkte). Sowohl der Co-Gastgeber als auch die Schweiz stehen schon so gut wie sicher in der nächsten Runde. Für Bosnien-Herzegowina und Katar, die bislang je nur einen Punkt sammelten, zählt im letzten Spiel hingegen nur der Sieg, wenns mit dem Sechzehntelfinal etwas werden soll.

Gruppe C (Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti)

Wie beim Direktduell zwischen Brasilien und Marokko herrscht auch nach zwei Spieltagen Gleichstand zwischen den beiden Nationen. Mit je vier Punkten siehts gut aus mit der Qualifikation für die K.-o.-Phase, sicher ist diese jedoch noch nicht. Mit Schottland hat ein Gruppengegner nur einen Zähler weniger. Haiti ist hingegen schon ausgeschieden.

Gruppe D (USA, Australien, Paraguay, Türkei)

Co-Gastgeber USA verzückte das Land mit zwei Siegen aus zwei Spielen und feierte dadurch den vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten 32. Dort möchten auch Australien und Paraguay hin, die bei je einem Sieg und einer Niederlage stehen. Die Türkei schied nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel am letzten Samstag aus.

Gruppe E (Deutschland, Elfenbeinküste, Ecuador, Curaçao)

Dank Deniz Undav ist Deutschland schon vor dem letzten Spiel in Gruppe E nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Dahinter dürfen sich alle Nationen noch Hoffnungen aufs Weiterkommen machen, auch wenn es dazu unterschiedliche Leistungen braucht. Der Elfenbeinküste reicht ein Unentschieden, Ecuador und Curaçao benötigen einen Sieg.

Gruppe F (Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien)

Mit Tunesien ist auch in Gruppe F eine Nation bereits weg vom Fenster. Vor dem letzten Spieltag führen die Niederlande vor dem punktgleichen Japan (4), Schweden liegt mit einem Zähler weniger auf Rang 3. Alle haben sie nicht nur Chancen auf den Sechzehntelfinal, sondern gar auf den Gruppensieg.

Gruppe G (Ägypten, Iran, Belgien, Neuseeland)

Die grosse Enttäuschung hier ist Belgien, das nach zwei Remis aktuell nur auf Rang 3 liegt. Verloren ist jedoch noch nichts, gegen Schlusslicht Neuseeland brauchts aber einen Sieg. Leader Ägypten hat mit vier Punkten gute Chancen auf die nächste Runde, der Iran mit zwei Zählern braucht wohl nochmals einen Punktgewinn. Mit einem Sieg könnte aber auch Neuseeland noch die Runde der letzten 32 erreichen.

Gruppe H (Spanien, Uruguay, Kap Verde, Saudi-Arabien)

Trotz Patzer gegen Kap Verde liegt Spanien unterdessen auf dem ersten Gruppenrang und wird mindestens Dritter. Uruguay, Kap Verde und Saudi-Arabien dürfen vor dem letzten Spieltag alle auf eine Weiterführung ihrer WM-Kampagne hoffen. Während es Uruguay mit dem Leader zu tun bekommt, misst sich Kap Verde mit den Saudis.

Gruppe I (Frankreich, Norwegen, Senegal, Irak)

Während in anderen Gruppen ein Kampf um die ersten zwei Plätze tobt, ist die Messe in Gruppe I bereits gelesen. Sowohl Frankreich als auch Norwegen stehen mit zwei Siegen sicher im Sechzehntelfinal, im Direktduell vom Freitag entscheidet sich, wer die Gruppe gewinnt. Senegal und der Irak haben indes noch (theoretische) Chancen auf ein Weiterkommen als Gruppendritte, am Freitag um 21 Uhr treffen auch sie aufeinander.

Gruppe J (Argentinien, Österreich, Jordanien, Algerien)

Dank eines rekordbrechenden Messi hat Argentinien nicht nur fünf Tore in zwei Spielen, sondern steht mit sechs Punkten auch schon fix als Gruppensieger in der K.-o.-Phase. Dahinter haben Österreich und Algerien die Chance auf den zweiten Platz, der an den Sieger des Duells der beiden Nationen geht. Bei einem Unentschieden würde sich unser östlicher Nachbar den direkten Qualifikationsplatz sichern. Für Jordanien endet das Turnier nach der Gruppenphase.

Gruppe K (Kolumbien, DR Kongo, Portugal, Usbekistan)

Dank des späten 1:0-Siegtreffers über die Demokratische Republik Kongo gesellt sich Kolumbien zu jenen Teams, die bereits sicher in der nächsten Runde stehen. Auch Portugal hat nach dem deutlichen 5:0 gegen Usbekistan gute Chancen auf ein Weiterkommen, die Demokratische Republik Kongo mit erst einem Punkt benötigt gegen Usbekistan zum Abschluss nochmals Punkte, um womöglich als einer der besten acht Gruppendritten das Ticket für den Sechzehntelfinal zu buchen.

Gruppe L (England, Ghana, Kroatien, Panama)

Die Ausgangslage in Gruppe L verspricht Spannung bis zum Schluss. Zwar ist Panama ausgeschieden, für die anderen drei Nationen liegt zwischen dem Verpassen der K.-o.-Phase und dem Gruppensieg jedoch noch alles drin. Im dritten und letzten Gruppenspiel misst sich Kroatien mit Ghana, Englands Gegner heisst Panama. Die letzten Spiele in Gruppe L gehen am Samstagabend um 23 Uhr über die Bühne (zum Spielplan mit PDF).