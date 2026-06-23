Die Nati hat die Qualifikation für die K.o.-Phase praktisch geschafft, nun geht es gegen Kanada am Mittwoch um den Gruppensieg. Dieser brächte deutlich mehr Vorteile – aber nicht zwingend aus sportlichen Gründen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati spielt am 24. Juni gegen Kanada um Gruppensieg

Gruppensieg bringt längere Erholung, einfachere Gegner und weniger Reisekilometer

Mit 7,5 Tonnen Gepäck ist die Nati in Kalifornien stationiert

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die Nati braucht am Mittwoch gegen Gastgeber Kanada einen Sieg, um die Gruppe B als Sieger abzuschliessen. Endet das Duell Remis, ist sie Zweiter, bei einer Niederlage ebenfalls, sofern Katar mit einem hohen Sieg gegen Bosnien & Herzegowina nicht neun Tore gegenüber der Nati aufholt. Erster oder Zweiter? Was ist besser? Neben sportlichen Kriterien spielen auch andere Faktoren eine Rolle.

Logistik

Die WM ist eine logistische Herkulesaufgabe für den Verband. Mit 7,5 Tonnen Gepäck ist der SFV vor drei Wochen nach Kalifornien aufgebrochen, wo er in San Diego das Basecamp bezogen hat. Neben dem Trainingsplatz wurde ein eigenes Gym eingerichtet, für die Trainings-Analysen sind zwei mobile Kameras und zwei Drohnen im Einsatz, im Hotel gibt es Büros, Therapie- und Massagezimmer, Theorieräume sowie Orte, wo sich die Spieler in ihrer Freizeit vertun können. In der Küche hat der Nati-Koch das Sagen. Eine Vorhut mit drei Personen reiste deshalb schon am Sonntag nach Vancouver, dem Spielort vom Mittwoch. Das Problem: Die Teams müssen nach der Vorrunde das Basecamp verlassen, das will die Fifa so, sonst wirds teuer. Ab der K.o.-Phase reisen die Teams von Spielort zu Spielort. Bei einem Gruppensieg wäre der Sechzehntelfinal erst am 2. Juli, womit der SFV vier Tage länger in San Diego bleiben könnte. Ansonsten müssten die Zelte schnell abgebrochen werden, da es als Gruppenzweiter bereits am 28. Juni weitergeht.

Fazit: Platz 1 ist ein Vorteil.





Regeneration und Rhythmus

Geht es nach den TV-Zuschauern, wäre der Fall klar, denn der Sechzehntelfinal des Gruppenzweiten wird in Los Angeles um 12 Uhr Lokalzeit (21 Uhr MEZ) angepfiffen. Die Nati-Spieler haben sich an die frühe Anspielzeit gewöhnt und schätzen diese, weil der Körper danach genug Zeit hat, um runterzufahren und der Schlafrhythmus nicht gestört wird. Als Gruppensieger würde die Nati in Vancouver erst um 20 Uhr Lokalzeit (5 Uhr MEZ) spielen, aber: Sie hätte sieben spielfreie Tage vor der ersten Partie in der K.o.-Phase, als Gruppenzweiter nur deren drei. 2022 in Katar war das eines der Probleme; die zu kurze Regeneration vor dem Achtelfinal, als die körperlich angeschlagene Nati gegen Portugal mit 1:6 unterging.

Fazit: Platz 1 ist ein leichter Vorteil.

Sportliche Chancen

Um die beste WM der Geschichte zu spielen, muss die Nati mindestens zwei K.o.-Runden überstehen. Welcher Weg der einfachere wäre, ist schwierig abzuschätzen. Als Gruppensieger wartet zuerst ein Gruppendritter, der auch Schweden, Belgien oder Algerien heissen könnte. Danach könnte es im Achtelfinal zum neuerlichen Duell mit Portugal kommen, sollten Ronaldo und Co. Gruppensieger werden. Als Gruppenzweiter stehen die Chancen gross, dass die Nati auf Südkorea trifft – ein kniffliger Gegner. Danach könnte es zum Duell gegen die Niederlande oder Brasilien kommen, falls der Rekordweltmeister nur Gruppenzweiter hinter Marokko wird.

Fazit: Ob Erster oder Zweiter ist egal.

Spielanalyse

Schlägt die Nati Kanada nicht, würde das die Arbeit des Teams von Chef-Analyst Kevin Ehmes deutlich erleichtern. Zwar bliebe als Gruppenzweiter viel weniger Vorbereitungszeit aufs nächste Spiel, doch der Kreis der möglichen Gegner wäre klar definiert: Es ist der Zweite der Gruppe B, weshalb Ehmes und Co. erste Analysen über Südkorea bereits erstellt haben. Komplizierter wird die Situation, wenn die Nati Gruppenerster wird, weil sie dann auf mehr als ein Dutzend potenzieller Gegner treffen könnte. Zudem würde es noch Tage dauern, bis feststünde, gegen wen die Nati in der ersten K.o.-Runde spielen würde.

Fazit: Platz 2 ist ein Vorteil.

Reiseroute

Vorausgesetzt, die Nati siegt und siegt, hiessen die Destinationen Vancouver (zweimal), Kansas City, Atlanta und New York/New Jersey (Final) oder Miami (Spiel um Platz 3). Als Gruppenzweiter müsste man deutlich mehr Flugkilometer zurücklegen, sollte die Nati ganz weit kommen. Nach Los Angeles wären Houston, Boston und Dallas die Spielorte vor dem Finalwochenende.

Fazit: Platz 1 ist ein Vorteil.

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