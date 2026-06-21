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So witzig reagiert Nati-Kollege Muheim auf Ittens Wechsel
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Werder-Transfer während WM:So witzig reagiert Nati-Kollege Muheim auf Ittens Wechsel

Itten verrät Transfer-Details
Wie kam das Bremen-Trikot nach San Diego?

Wie von Blick angekündigt, wechselt Cedric Itten in die 1. Bundesliga zu Werder Bremen. Am Sonntag spricht er über den Wechsel, das grosse Interesse an ihm und wie sein Teamkollege vom Erzrivalen reagiert hat.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Nati-Stürmer Cedric Itten wechselt zu Werder Bremen in die Bundesliga.
Foto: Werder Bremen

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Cedric Itten wechselt zu Werder Bremen und debütiert bei der WM
  • Der Transfer erfolgte ablösefrei nach 15 Toren für Düsseldorf
  • Itten ist 29 Jahre alt und absolvierte 9 Spiele unter Trainer Thioune
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Tobias WedermannFussballchef

Es ist der erste WM-Transfer im Nati-Camp: Wie schon länger von Blick angekündigt, hat Werder Bremen am Sonntag die Verpflichtung von Stürmer Cedric Itten bekannt gegeben. Rund drei Stunden später sitzt der 29-Jährige in San Diego vor den Journalisten und strahlt über das ganze Gesicht. Kein Wunder: Erst gibt er beim 4:1-Sieg gegen Bosnien sein WM-Debüt, dann folgt drei Tage später der Wechsel in die 1. Bundesliga. «Ich muss sagen, das sind schon mit die zwei grössten Highlights meiner Karriere», sagt Itten.

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Die Auswahl sei gross gewesen, viele Klubs hätten sich für ihn interessiert, nachdem er nicht nur 15 Tore für Fortuna Düsseldorf erzielt hatte, sondern aufgrund des Düsseldorfer Abstiegs in die 3. Bundesliga auch noch ablösefrei gewesen ist. «Es waren wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten da, was ein schönes Zeichen ist», so Itten. Mit seiner Familie und seinen Beratern habe er diese intensiv diskutiert – und auch Nati-Trainer Murat Yakin wurde um Rat gefragt. Die Antwort: ein Klub mit Tradition, Perspektive und Ruhe. Vom Nati-Coach gab es wie schon beim Wechsel zu Düsseldorf grünes Licht.

Verhandlungsgespräche am freien Nati-Tag

Der 29-jährige Stürmer verrät aber auch, dass so ein Transfer nicht nur einfach gewesen ist. Besonders aufgrund der Zeitverschiebung von neun Stunden sei die Kommunikation etwas verzögert gewesen. Der erste Kontakt zu Werder Bremen kam bereits vor dem Nati-Zusammenzug in St. Gallen zustande, am freien Tag vor dem Abflug in Richtung Kalifornien kam es zum Treffen mit Vertretern des Klubs, die in die Schweiz gereist waren.

Bei der Abwicklung des Transfers hatte Itten dann auch gleich zweimal erstaunliches Glück. Der Medizincheck konnte in San Diego von der medizinischen Betreuung der Nati durchgeführt werden, in Absprache mit Werder und über eine Videoleitung nach Bremen.

Wie es der Zufall will, ist Florian Lauerer als Physio bei der Nati mit dabei – und Lauerer ist während der Saison als Physiotherapeut in der Bundesliga bei Werder Bremen angestellt. Die perfekte Ausgangslage.

Wie kommt das Bremen-Trikot nach San Diego?

Der Zufall spielte dann auch noch bei der Kommunikation des Transfers eine Rolle. Die Verkündung fand in Absprache zwischen Bremen und den Nati-Verantwortlichen etwas später nach der Vertragsunterzeichnung statt, damit Itten vor dem Spiel gegen Bosnien auf keinen Fall abgelenkt wird. Doch wie hat es ein Werder-Bremen-Trikot auf das Foto der Medienmitteilung geschafft? Hat der Bundesligist ein Shirt nach San Diego geschickt? Nein.

Gemäss Blick-Informationen handelt es sich beim von Itten in die Kamera gehaltenen Bremen-Trikot um jenes seines künftigen Teamkollegen Cameron Puertas. Der in Lausanne geborene Puertas ist mit mehreren Nati-Spielern sehr gut befreundet. Einer von ihnen hatte das Puertas-Trikot mit in die USA genommen – und sorgte damit für das perfekte Promo-Foto von Cedric Itten.

Dass sich der 29-jährige Nati-Stürmer für das «familiäre Umfeld» in Bremen entschieden hat, hat auch viel mit Trainer Daniel Thioune zu tun. Dieser holte Itten vor einem Jahr bereits nach Düsseldorf. In neun gemeinsamen Spielen hat Itten viermal getroffen, ehe Thioune Anfang Oktober 2025 entlassen wurde. Jetzt kreuzen sich die Wege erneut. «Der Trainer hat sich früh bei mir gemeldet und sich um mich bemüht. Ich kenne ihn sehr gut und wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis», so Itten.

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen rund um Ittens Wechsel nach Bremen? Nicht ganz. Von Nati-Kollege Miro Muheim, Spieler beim Erzrivalen Hamburger SV, gab es eine klare, aber nicht ganz ernst gemeinte Ansage: «Seine Reaktion war lustig. Er hat mir gesagt, dass wir ab dem Moment der Unterschrift kein Wort mehr miteinander sprechen werden.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
1
0
1
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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