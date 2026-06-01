Cedric Itten befindet sich mit der Nati in der WM-Vorbereitung. Wie Blick weiss, könnte es für den 29-Jährigen auf Klub-Ebene plötzlich ganz schnell gehen – ein Bundesligist verhandelt mit ihm.

Dass Cedric Itten in der kommenden Saison nicht mit Absteiger Fortuna Düsseldorf in der 3. Liga antreten wird, war abzusehen. Doch nun könnte es für den Nati-Stürmer nicht zurück in die 2. Bundesliga, sondern sogar noch eine Liga weiter nach oben gehen.

Gemäss Blick-Infos verhandelt Itten intensiv mit Werder Bremen. Der Deal könnte gar noch vor Ittens Abflug mit der Nati nach Nordamerika am Dienstag auf die Zielgerade kommen. Da sein in Düsseldorf bis 2029 laufender Vertrag in der 3. Liga keine Gültigkeit hat, wäre der Ex-Super-League-Angreifer ablösefrei zu haben.

Zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse von Aufsteiger Schalke. Nun könnte mit Bremen ein anderer Klub das Rennen um Itten machen. Nach Greuther Fürth (2021) wäre es für ihn das zweite Bundesliga-Abenteuer.

In der vergangenen Saison gelangen Itten für Düsseldorf 15 Ligatore. Diese reichten am Ende aber nicht aus, um den Abstieg der Fortuna zu verhindern, brachten ihm mitunter aber das WM-Ticket ein.

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