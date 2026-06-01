DE
FR
Abonnieren

Deal noch vor WM-Abreise?
Nati-Stürmer Itten verhandelt intensiv mit Bundesliga-Klub

Cedric Itten befindet sich mit der Nati in der WM-Vorbereitung. Wie Blick weiss, könnte es für den 29-Jährigen auf Klub-Ebene plötzlich ganz schnell gehen – ein Bundesligist verhandelt mit ihm.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Kommentieren
1/4
Cedric Itten steht vor einem Wechsel zu Werder Bremen.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Lucas Werder und Tobias Wedermann

Dass Cedric Itten in der kommenden Saison nicht mit Absteiger Fortuna Düsseldorf in der 3. Liga antreten wird, war abzusehen. Doch nun könnte es für den Nati-Stürmer nicht zurück in die 2. Bundesliga, sondern sogar noch eine Liga weiter nach oben gehen.

Gemäss Blick-Infos verhandelt Itten intensiv mit Werder Bremen. Der Deal könnte gar noch vor Ittens Abflug mit der Nati nach Nordamerika am Dienstag auf die Zielgerade kommen. Da sein in Düsseldorf bis 2029 laufender Vertrag in der 3. Liga keine Gültigkeit hat, wäre der Ex-Super-League-Angreifer ablösefrei zu haben.

Zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse von Aufsteiger Schalke. Nun könnte mit Bremen ein anderer Klub das Rennen um Itten machen. Nach Greuther Fürth (2021) wäre es für ihn das zweite Bundesliga-Abenteuer.

In der vergangenen Saison gelangen Itten für Düsseldorf 15 Ligatore. Diese reichten am Ende aber nicht aus, um den Abstieg der Fortuna zu verhindern, brachten ihm mitunter aber das WM-Ticket ein.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
Schweiz
Schweiz
Werder Bremen
Werder Bremen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        Schweiz
        Schweiz
        Werder Bremen
        Werder Bremen