Mit ihrem Sieg gegen Schweden brechen die Holländer den Rekord von 14 ungeschlagenen WM-Spielen und erzielen ihr 103. Turniertor. Ihre letzte Gruppenphasen-Niederlage datiert aus dem Jahr 1994.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Niederlande bleiben an der WM ungeschlagen mit 14 Spielen seit 2010

Rekord: 18 unbesiegte Gruppenspiele, letzte Niederlage 1994 gegen Belgien

Historisch: 103 WM-Tore, Schweden-Sieg brachte die 100-Tore-Marke

Dominik Mani

Holland schreibt WM-Geschichte! Mit ihrem jüngsten Erfolg hat das Team von Ronald Koeman gleich zwei beeindruckende Rekorde aufgestellt. Die Oranje steht mit 14 ungeschlagenen Spielen in Folge an der Weltspitze – kein anderes Team hielt sich so lange ohne Niederlage bei einer WM. Ihre letzte Pleite kassierten sie 2010 im bitteren Final gegen Spanien (0:1). Seither ging keine Partie in der regulären Spielzeit oder Verlängerung verloren. Die Elfmeterschiessen-Dramen gegen Argentinien 2014 und 2022 zählen offiziell als Unentschieden. 2018 verpassten die Holländer die WM.

Doch damit nicht genug: Mit 18 ungeschlagenen Spielen in der WM-Gruppenphase haben die Holländer einen weiteren Rekord in der Tasche. Ihre letzte Niederlage in diesem Turnierstadium liegt über 30 Jahre zurück – 1994 gegen Belgien (0:1). Besonders war auch der Sieg gegen Schweden, denn damit knackte die Niederlande die historische Marke von 100 WM-Toren. Mittlerweile stehen sie bei stolzen 103 Treffern. Ein Meilenstein, der die Oranje in den Geschichtsbüchern fest verankert.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.blic-rs» erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.