Darum gehts
- Die Niederlande bleiben an der WM ungeschlagen mit 14 Spielen seit 2010
- Rekord: 18 unbesiegte Gruppenspiele, letzte Niederlage 1994 gegen Belgien
- Historisch: 103 WM-Tore, Schweden-Sieg brachte die 100-Tore-Marke
Holland schreibt WM-Geschichte! Mit ihrem jüngsten Erfolg hat das Team von Ronald Koeman gleich zwei beeindruckende Rekorde aufgestellt. Die Oranje steht mit 14 ungeschlagenen Spielen in Folge an der Weltspitze – kein anderes Team hielt sich so lange ohne Niederlage bei einer WM. Ihre letzte Pleite kassierten sie 2010 im bitteren Final gegen Spanien (0:1). Seither ging keine Partie in der regulären Spielzeit oder Verlängerung verloren. Die Elfmeterschiessen-Dramen gegen Argentinien 2014 und 2022 zählen offiziell als Unentschieden. 2018 verpassten die Holländer die WM.
Doch damit nicht genug: Mit 18 ungeschlagenen Spielen in der WM-Gruppenphase haben die Holländer einen weiteren Rekord in der Tasche. Ihre letzte Niederlage in diesem Turnierstadium liegt über 30 Jahre zurück – 1994 gegen Belgien (0:1). Besonders war auch der Sieg gegen Schweden, denn damit knackte die Niederlande die historische Marke von 100 WM-Toren. Mittlerweile stehen sie bei stolzen 103 Treffern. Ein Meilenstein, der die Oranje in den Geschichtsbüchern fest verankert.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
2
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
1
-2
0