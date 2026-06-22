«Wir wollen Erster werden.» Ricardo Rodriguez macht vor dem letzten Gruppenspiel klar, dass die Nati nichts davon wissen will, ob ein zweiter Platz für den weiteren Turnierverlauf sogar besser sein könnte.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Ricardo Rodriguez ist nicht der Mann der vielen Worte. So ist es auch an der letzten Pressekonferenz in San Diego vor dem Abflug nach Vancouver zum letzten Gruppenspiel gegen Kanada. Die kritischen Äusserungen seines Kumpels Granit Xhaka will er nicht mehr gross kommentieren. Er sei sich sicher, Granit habe es nur gut gemeint. Alle wollten den grösstmöglichen Erfolg. Was passiert sei, sei passiert. Die Stimmung sei gut.

Mit seiner gewohnt lockeren Art und seiner Vielsprachigkeit – er antwortet auf Deutsch, Italienisch und Spanisch – sorgt der Nati-Dauerbrenner (14 WM-Spiele von Anfang an) für gute Stimmung. Lacher gibts nicht zuletzt, als er beim Thema Einwechselspieler Doppeltorschützen Johan Manzambi vergisst (siehe Video).

Eines macht er aber klar: Die Nati will gegen Kanada gewinnen und den Gruppensieg klarmachen. Man will nichts von einem einfacheren Turnier-Baum als Gruppenzweiter wissen. Zudem hätte man als Gruppenerster vor dem Sechzehntelfinal acht Tage Pause. «Mehr Erholung wäre nicht schlecht, das tut jedem gut.»

In diesem Fall läge womöglich auch der ein oder andere Ausflug mit der Familie mehr drin. Rodriguez’ Frau ist mit den gemeinsamen Söhnen nach Kalifornien gereist. Letztens ging’s gemeinsam mit Manuel Akanji und dessen Familie in den Zoo. «Wir hatten einen sehr schönen Tag.»

Ende der PK Das wars von der Medienkonferenz mit Ricardo Rodriguez. Danke fürs Mitlesen. Der Nati-Rücktritt ist im Kopf «Man macht sich immer Gedanken, es hängt auch davon ab, wo ich nächste Saison spielen werde. Wir werden sehen.» Wird Rodrigues auch mal laut und wütend «Das gibts auch. Ich sage auch meine Meinung im Team. Aber ich will keine grossen Konflikte. Ich bin ein positiver Mensch. Ich bin nicht der Typ, der öffenlich kritisiert, aber ich weiss, dass es Granit gut gemeint hat.» Letzte WM? «Man weiss nie im Fussball, vielleicht ist es die letzte WM, vielleicht nicht. Ich versuche jedes Spiel zu geniessen und immer so zu spielen, als wäre es das letzte.» Präferenzen beim Spielplan «Als Erster hätten wir acht Tage, mehr Erholung wäre nicht schlecht. Das fänden wir besser. Erholung tut jedem gut.» Über die Aufstellung gegen Kandada «Die Aufstellung macht der Trainer, vielleicht spielen Ndoye und Manzambi, vielleicht nicht. Wenn sie hoch pressen, müssen wir konzentriert hinten rausspielen.» Wunschgegner im WM-Verlauf? Eein afrikansiches team, weil wir da noch nicht so oft dagegen gespielt haben.» Spielt ihr runter Druck besser? Gegen Kanada gibts kein Druck. «Ich glaube, wir sind in einer guten Phase, wir wollen Erster werden. Ich weiss, was du meinst, aber wir sich Profi genug.» Über die Einwechselspieler «Ruben und Djibril... ähm, wer wars noch? Ah, Manzambi, klar. Er ist super reingekommen, hat zwei Tore gemacht. Auch Ruben war super. Es ist immer wichtig, diese Spieler auf der Bank zu haben. Auch in der Startelf wären sie wertvoll, aber das entscheidet der Trainer.» Über seine WM-High- und -Lowlights «Es gibt viele Spiele, die ich in Erinnerung habe. Die Spiele gegen Portugal und Schweden, in denen wir ausgeschieden sind, nerven immer noch. Aber so ist das Leben, wir müssen nach vorne schauen und nicht nochmals die gleichen Fehler machen.» «Das erste WM-Spiel meiner Karriere gegen Ecuador (2 Assists, Anm. d. Red.) ist richtig gut gelaufen. Aber ich geniesse jedes Spiel an diesen Turnieren.» Weitere Einträge laden

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