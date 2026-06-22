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«Manzambi, na klar!» – Rodriguez sorgt für Lacher
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Doppeltorschütze vergessen:«Manzambi, na klar!» – Rodriguez sorgt für Lacher

Nati-Star sorgt für Lacher
Rodriguez vergisst Einwechslung von Super-Joker Manzambi

«Wir wollen Erster werden.» Ricardo Rodriguez macht vor dem letzten Gruppenspiel klar, dass die Nati nichts davon wissen will, ob ein zweiter Platz für den weiteren Turnierverlauf sogar besser sein könnte.
Publiziert: 18:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
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Ricardo Rodriguez sorgt an der PK für Lacher, indem er Doppeltoschützen Manzambi vergisst.
Foto: TOTO MARTI
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Ricardo Rodriguez ist nicht der Mann der vielen Worte. So ist es auch an der letzten Pressekonferenz in San Diego vor dem Abflug nach Vancouver zum letzten Gruppenspiel gegen Kanada. Die kritischen Äusserungen seines Kumpels Granit Xhaka will er nicht mehr gross kommentieren. Er sei sich sicher, Granit habe es nur gut gemeint. Alle wollten den grösstmöglichen Erfolg. Was passiert sei, sei passiert. Die Stimmung sei gut.

Mit seiner gewohnt lockeren Art und seiner Vielsprachigkeit – er antwortet auf Deutsch, Italienisch und Spanisch – sorgt der Nati-Dauerbrenner (14 WM-Spiele von Anfang an) für gute Stimmung. Lacher gibts nicht zuletzt, als er beim Thema Einwechselspieler Doppeltorschützen Johan Manzambi vergisst (siehe Video). 

Eines macht er aber klar: Die Nati will gegen Kanada gewinnen und den Gruppensieg klarmachen. Man will nichts von einem einfacheren Turnier-Baum als Gruppenzweiter wissen. Zudem hätte man als Gruppenerster vor dem Sechzehntelfinal acht Tage Pause. «Mehr Erholung wäre nicht schlecht, das tut jedem gut.»

In diesem Fall läge womöglich auch der ein oder andere Ausflug mit der Familie mehr drin. Rodriguez’ Frau ist mit den gemeinsamen Söhnen nach Kalifornien gereist. Letztens ging’s gemeinsam mit Manuel Akanji und dessen Familie in den Zoo. «Wir hatten einen sehr schönen Tag.» 

vor 54 Minuten

Ende der PK

Das wars von der Medienkonferenz mit Ricardo Rodriguez. Danke fürs Mitlesen. 

vor 55 Minuten

Der Nati-Rücktritt ist im Kopf

«Man macht sich immer Gedanken, es hängt auch davon ab, wo ich nächste Saison spielen werde. Wir werden sehen.»

vor 56 Minuten

Wird Rodrigues auch mal laut und wütend

«Das gibts auch. Ich sage auch meine Meinung im Team. Aber ich will keine grossen Konflikte. Ich bin ein positiver Mensch. Ich bin nicht der Typ, der öffenlich kritisiert, aber ich weiss, dass es Granit gut gemeint hat.»

vor 58 Minuten

Letzte WM?

«Man weiss nie im Fussball, vielleicht ist es die letzte WM, vielleicht nicht. Ich versuche jedes Spiel zu geniessen und immer so zu spielen, als wäre es das letzte.»

vor 59 Minuten

Präferenzen beim Spielplan

«Als Erster hätten wir acht Tage, mehr Erholung wäre nicht schlecht. Das fänden wir besser. Erholung tut jedem gut.»

18:47 Uhr

Über die Aufstellung gegen Kandada

«Die Aufstellung macht der Trainer, vielleicht spielen Ndoye und Manzambi, vielleicht nicht. Wenn sie hoch pressen, müssen wir konzentriert hinten rausspielen.»

18:46 Uhr

Wunschgegner im WM-Verlauf?

Eein afrikansiches team, weil wir da noch nicht so oft dagegen gespielt haben.»

18:45 Uhr

Spielt ihr runter Druck besser? Gegen Kanada gibts kein Druck.

«Ich glaube, wir sind in einer guten Phase, wir wollen Erster werden. Ich weiss, was du meinst, aber wir sich Profi genug.» 

18:43 Uhr

Über die Einwechselspieler

«Ruben und Djibril... ähm, wer wars noch? Ah, Manzambi, klar. Er ist super reingekommen, hat zwei Tore gemacht. Auch Ruben war super. Es ist immer wichtig, diese Spieler auf der Bank zu haben. Auch in der Startelf wären sie wertvoll, aber das entscheidet der Trainer.»

18:40 Uhr

Über seine WM-High- und -Lowlights

«Es gibt viele Spiele, die ich in Erinnerung habe. Die Spiele gegen Portugal und Schweden, in denen wir ausgeschieden sind, nerven immer noch. Aber so ist das Leben, wir müssen nach vorne schauen und nicht nochmals die gleichen Fehler machen.»

«Das erste WM-Spiel meiner Karriere gegen Ecuador (2 Assists, Anm. d. Red.) ist richtig gut gelaufen. Aber ich geniesse jedes Spiel an diesen Turnieren.»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1:0
2
4
6
2
Österreich
Österreich
0:1
2
1
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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