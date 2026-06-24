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Infantino verrät
Trump kriegt doch noch seinen grossen WM-Auftritt

Wie bereits im Juli 2025 bei der Klub-Weltmeisterschaft (Sieger: Chelsea) kriegt US-Präsident Donald Trump nun auch bei der Fussball-WM in Nordamerika eine höchst prominente Rolle bei der Pokalübergabe.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Fifa-Präsident Gianni Infantino (r.) und US-Präsident Donald Trump bei der WM-Gruppenauslosung im Dezember 2025.
Foto: TOTO MARTI
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Scheint so, als wäre nur die ganz grosse Bühne gut genug für Donald Trump (80). Bislang hat sich der Präsident der USA offiziell noch an keinem WM-Spiel blicken lassen. Das wird sich aber spätestens am 19. Juli beim Endspiel im MetLife Stadium in East Rutherford ändern.

«Wir werden gemeinsam mit dem Präsidenten den Final geniessen und dem Sieger natürlich gemeinsam den Pokal überreichen», verrät Gianni Infantino (56) in der TV-Show «Fox & Friends». Auf die Nachfrage des Moderators, ob sie das wirklich zusammen machen werden, bekräftigt der Fifa-Präsident aus dem Wallis: «Natürlich, wir sind ja die ganze Zeit zusammen.»

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Eine Aussage, die leicht irritiert. Denn während Infantino eifrig von einem WM-Stadion zum nächsten reist (und dafür Kritik einstecken muss) und immer mal wieder im TV als Zuschauer zu sehen ist, fehlt von Trump beim Turnier in Nordamerika bislang, wie erwähnt, scheinbar jede Spur.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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