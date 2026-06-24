Trump kriegt doch noch seinen grossen WM-Auftritt

Wie bereits im Juli 2025 bei der Klub-Weltmeisterschaft (Sieger: Chelsea) kriegt US-Präsident Donald Trump nun auch bei der Fussball-WM in Nordamerika eine höchst prominente Rolle bei der Pokalübergabe.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Scheint so, als wäre nur die ganz grosse Bühne gut genug für Donald Trump (80). Bislang hat sich der Präsident der USA offiziell noch an keinem WM-Spiel blicken lassen. Das wird sich aber spätestens am 19. Juli beim Endspiel im MetLife Stadium in East Rutherford ändern.

«Wir werden gemeinsam mit dem Präsidenten den Final geniessen und dem Sieger natürlich gemeinsam den Pokal überreichen», verrät Gianni Infantino (56) in der TV-Show «Fox & Friends». Auf die Nachfrage des Moderators, ob sie das wirklich zusammen machen werden, bekräftigt der Fifa-Präsident aus dem Wallis: «Natürlich, wir sind ja die ganze Zeit zusammen.»

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Eine Aussage, die leicht irritiert. Denn während Infantino eifrig von einem WM-Stadion zum nächsten reist (und dafür Kritik einstecken muss) und immer mal wieder im TV als Zuschauer zu sehen ist, fehlt von Trump beim Turnier in Nordamerika bislang, wie erwähnt, scheinbar jede Spur.