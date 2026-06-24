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Ebola-Ausbruch bremste ihn
Kongo-Kultfan darf endlich an der WM mit dabei sein

Am Afrika-Cup Anfang Jahr wurde Michel Kuka Mboladinga wegen seiner Lumumba-Pose international berühmt. Nun ist der kongolesische Kultfan auch an der WM mit dabei – mit etwas Verspätung.
Publiziert: vor 57 Minuten
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In gewohnter Pose: Michel Kuka Mboladinga steht während der Partie regungslos und mit erhobenem Arm in den Zuschauerrängen.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • WM-Spiel: Kongos Kultfan Michel Kuka Mboladinga in Guadalajara dabei
  • Mboladinga verpasste erstes Spiel wegen Ebola-Quarantäne
  • Kolumbien gewann 1:0; Kongo benötigt Sieg gegen Usbekistan fürs Weiterkommen
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Bei der WM-Partie der Demokratischen Republik Kongo gegen Kolumbien in der Nacht auf Mittwoch ist auch Kongos wohl berühmtester Fan zugegen: Michel Kuka Mboladinga (49) steht wie gewohnt während der gesamten Partie regungslos und mit erhobenem rechtem Arm in den Zuschauerrängen.

«Endlich!», ist man versucht zu sagen, denn: Das Startspiel der Kongolesen gegen Portugal (1:1) hat Mboladinga wegen der Quarantäneregeln nach dem Ebola-Ausbruch in seinem Heimatland noch verpasst, auch wenn er offiziell Teil der kongolesischen WM-Delegation ist und sämtliche Kosten für die WM-Reise deshalb vom nationalen Verband übernommen werden.

Erster kongolesischer Ministerpräsident als Vorbild

In seiner Heimat ist Mboladinga ein Star. Grosse internationale Berühmtheit erhielt er durch den Afrika-Cup Anfang Jahr. Wenige Wochen später qualifizierte sich Kongo erstmals seit 52 Jahren auch für die WM in Nordamerika – natürlich ein Pflichttermin für Mboladinga, den er nun mit etwas Verspätung auch wahrnehmen kann.

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Und so steht er nun also in Guadalajara in seiner altbekannten Pose, die der Statue von Patrice Lumumba in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa nachempfunden ist. Der erste Ministerpräsident des unabhängigen Kongo ist 1961 erschossen worden.

Dank Mboladinga lebt sein Geist nun aber auch in den WM-Stadien weiter. Gewirkt hat die ungewöhnliche Unterstützung sportlich aber noch nicht: Die Partie gegen Kolumbien geht für die Kongolesen mit 0:1 verloren. Für das Weiterkommen braucht es in Atlanta nun einen Sieg am abschliessenden Spieltag gegen Usbekistan – auch da dürfte sich das zentralafrikanische Land über den Support seines schillerndsten Fans freuen können.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Kolumbien
Kolumbien
DR Kongo
DR Kongo
WM 2026
WM 2026
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