Ante Budimir führt Kroatien 2026 gegen Panama mit einem Knietor in der 54. Minute zum Sieg. Der 34-Jährige, der einst vor dem Jugoslawienkrieg flüchtete, hat sich nun endgültig verewigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ante Budimir sichert Kroatien WM-Sieg gegen Panama am 23. Juni 2026

Sein Vater starb 1992, Flucht prägte seine Kindheit und Karriere

Mit 90 Toren in sechs Jahren ist er Osasunas Rekordschütze

Es läuft die 54. Minute beim Spiel zwischen Kroatien und Panama, als Ante Budimir (34) den Ball mit dem Knie über die Linie bugsiert. Der Stürmer von Osasuna wird zum Matchwinner, denn weitere Tore fallen nicht. Bei seinem Klub knackte er die 90-Tore-Marke in sechs Jahren und ist damit längst Rekordtorschütze und eine Legende in Pamplona. Nebst dem sportlichen Erfolg hat er auch einen beeindruckenden Lebensweg hinter sich.

Budimir hat nie verheimlicht, durch welche Hölle er als Kind gegangen ist, bevor er das Rampenlicht der grossen Bühne erreichte. Geboren wurde er 1991 in der mittlerweile bosnischen Stadt Zenica – kurz nach dem Ausbruch der Jugoslawienkriege.

«Der Krieg und all diese Umstände führten dazu, dass wir unser Zuhause verliessen und 1992 nach Velika Gorica kamen. Mein Vater ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Meine Mutter Janja kam mit mir und meinen zwei Schwestern, Irena und Renata, nach Turopolje. Sie hat sich für uns geopfert, uns alles im Leben ermöglicht», erzählte Budimir einst gegenüber spanischen Medien.

Bilder aus der Kindheit sind eingebrannt

Weiter führte er aus: «Dort waren die sogenannten ‹Blauhelme› von der UNO. Sie waren bewaffnet. Ich war nur fünf oder sechs Jahre alt, aber ich erinnere mich an die Waffen und die Menschen, die dafür sorgten, dass alles in Ordnung war. Aber das ist das Leben. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese schlechten Dinge einen zu einem besseren Menschen machen können. Sie lehren dich immer etwas, und ich denke, genau das ist mir passiert, wie auch allen Menschen aus dieser Region. Das hat uns stärker gemacht und jetzt verstehen wir besser, wie wir in dieser Welt leben sollen.

Für Mutter Janja war es mit drei kleinen Kindern unvorstellbar schwer, aber sie schaffte es, sie auf den richtigen Weg zu bringen. Ante ist ihr dafür unendlich dankbar, und auch die Schwestern spielten eine grosse Rolle in seiner Entwicklung.

Die Schwestern sind Zwillinge, ein Jahr älter als der Stürmer. «Sie haben ihr eigenes Geschäft, arbeiten zusammen. Beide haben die Wirtschaftsuniversität abgeschlossen, deshalb haben sie auch mich dazu gebracht, zu studieren!» Dennoch stehe für ihn das Diplom nicht an erster Stelle, sondern Familie und Fussball. Der 34-Jährige studierte Wirtschaftswissenschaften an der Fakultät in Zagreb.

Von Zapresic zum Weltruhm

Beinahe wäre er aber kein Fussballer geworden. Budimir, der im Sommer 1998 mit dem Fussballtraining begann, als Kroatien bei der Weltmeisterschaft in Frankreich Bronze holte, machte auch einen kurzen Ausflug in eine andere Sportart.

«Als Kroatien 2003 bei der Handball-Weltmeisterschaft in Portugal Gold gewann, habe ich eine Woche lang Handball trainiert. Doch als der Trainer mich registrieren wollte, habe ich mich entschieden – Fussball ist meine erste und grösste Liebe», erzählte Budimir.

Seine Karriere verlief nicht immer ganz einfach, sie führte über Inter Zapresic, Lokomotiva, St. Pauli, Crotone, Sampdoria und Mallorca bis zu Osasuna und dem Tor bei der Weltmeisterschaft – wahrscheinlich der grösste Moment in Budimirs Karriere.

→ Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.blic.rs» erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.