An diese Zahlen kommen wohl nur die wenigsten Vielflieger ran. Gianni Infantino reist an der WM im Privatjet von Spiel zu Spiel.

Fifa-Boss Infantino wird an WM zum Vielflieger und steht in der Kritik

Fifa-Boss Infantino wird an WM zum Vielflieger und steht in der Kritik

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa-Chef Gianni Infantino besucht täglich zwei WM-Spiele an verschiedenen Orten

Er nutzt einen Qatar-Executive-Privatjet und legte schon über 20'000 km zurück

Bis zur K.-o-.-Phase erwartet: 70'000 Kilometer Flugstrecke

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Wer die WM im TV verfolgt, dem ist wohl mittlerweile bereits aufgefallen: Fifa-Boss Gianni Infantino (56) ist beinahe bei jedem Spiel live im Stadion dabei. Medienberichten zufolge will der Walliser während der Weltmeisterschaft zwei Partien pro Tag persönlich besuchen.

Das setzt er nun seit dem Eröffnungsspiel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt um. Am selben Tag, sieben Stunden später, sitzt Infantino beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien in der Loge des Stadions in Guadalajara. 460 Kilometer hat er dafür zurückgelegt.

Infantino fährt nicht, er chartert

Nach Guadalajara besucht der Fifa-Boss das Spiel zwischen den USA und Paraguay in Los Angeles. Das sind weitere 2000 Kilometer, die Infantino dafür auf sich nimmt. Es liegt wohl auf der Hand, dass der Walliser diese Distanz nicht in einem Auto zurücklegt – der Fifa-Boss chartert ein Privatflugzeug.

Das berichtet der «Spiegel». Demnach soll Infantino mit einem Flieger von Qatar Executive unterwegs sein. Das Unternehmen bietet weltweit private Charterflüge an und ist ein Tochterunternehmen der katarischen Staatsgesellschaft und Fifa-Airline-Partner Qatar Airways. Der «Spiegel» hat die Flugdaten des Qatar-Executive-Jets – eine Gulfstream G650ER mit der Kennung A7-CGG – ausgewertet, den Infantino mutmasslich bei dieser WM nutzt, und diese decken sich mit dem Terminplan des Fifa-Bosses.

Flugmeilen bis zum Abwinken

Die Fifa möchte die Nutzung des Privatfliegers auf Anfrage des «Spiegel» nicht bestätigen. Der Weltverband gibt aber an, die Reisekosten selbst zu tragen. Dem Bericht zufolge hat Infantino zwischen dem 11. und 17. Juni bereits über 20'000 Kilometer zurückgelegt. Wenn er so weitermacht, sollen es allein bis zum Ende der Vorrunde bis zu 70'000 Kilometer werden. Das entspricht einem Verbrauch von 230'000 Litern Kerosin. Die Vielfliegerei ist also alles andere als umweltfreundlich.

So wird das Verhalten von Infantino denn auch von Umweltorganisationen scharf kritisiert. Ein Greenpeace-Direktor sagt gegenüber «The Athletic»: «Dass Führungskräfte täglich mit stark umweltbelastenden Privatjets fliegen, vermittelt nicht gerade das Signal, dass die Fifa die Ursache des Klimawandels erkennt oder ihre Verantwortung, Teil der Lösung zu sein.»