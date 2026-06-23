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Schon über 20'000 Flug-Kilometer
Fifa-Boss Infantino wird an WM zum Vielflieger und steht in der Kritik

An diese Zahlen kommen wohl nur die wenigsten Vielflieger ran. Gianni Infantino reist an der WM im Privatjet von Spiel zu Spiel.
Publiziert: 18:58 Uhr
|
Aktualisiert: 19:00 Uhr
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Gianni Infantino lässt sich kaum ein WM-Spiel entgehen.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fifa-Chef Gianni Infantino besucht täglich zwei WM-Spiele an verschiedenen Orten
  • Er nutzt einen Qatar-Executive-Privatjet und legte schon über 20'000 km zurück
  • Bis zur K.-o-.-Phase erwartet: 70'000 Kilometer Flugstrecke
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Wer die WM im TV verfolgt, dem ist wohl mittlerweile bereits aufgefallen: Fifa-Boss Gianni Infantino (56) ist beinahe bei jedem Spiel live im Stadion dabei. Medienberichten zufolge will der Walliser während der Weltmeisterschaft zwei Partien pro Tag persönlich besuchen. 

Das setzt er nun seit dem Eröffnungsspiel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt um. Am selben Tag, sieben Stunden später, sitzt Infantino beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien in der Loge des Stadions in Guadalajara. 460 Kilometer hat er dafür zurückgelegt. 

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Infantino fährt nicht, er chartert

Nach Guadalajara besucht der Fifa-Boss das Spiel zwischen den USA und Paraguay in Los Angeles. Das sind weitere 2000 Kilometer, die Infantino dafür auf sich nimmt. Es liegt wohl auf der Hand, dass der Walliser diese Distanz nicht in einem Auto zurücklegt – der Fifa-Boss chartert ein Privatflugzeug.

Das berichtet der «Spiegel». Demnach soll Infantino mit einem Flieger von Qatar Executive unterwegs sein. Das Unternehmen bietet weltweit private Charterflüge an und ist ein Tochterunternehmen der katarischen Staatsgesellschaft und Fifa-Airline-Partner Qatar Airways. Der «Spiegel» hat die Flugdaten des Qatar-Executive-Jets – eine Gulfstream G650ER mit der Kennung A7-CGG – ausgewertet, den Infantino mutmasslich bei dieser WM nutzt, und diese decken sich mit dem Terminplan des Fifa-Bosses. 

Flugmeilen bis zum Abwinken

Die Fifa möchte die Nutzung des Privatfliegers auf Anfrage des «Spiegel» nicht bestätigen. Der Weltverband gibt aber an, die Reisekosten selbst zu tragen. Dem Bericht zufolge hat Infantino zwischen dem 11. und 17. Juni bereits über 20'000 Kilometer zurückgelegt. Wenn er so weitermacht, sollen es allein bis zum Ende der Vorrunde bis zu 70'000 Kilometer werden. Das entspricht einem Verbrauch von 230'000 Litern Kerosin. Die Vielfliegerei ist also alles andere als umweltfreundlich.

So wird das Verhalten von Infantino denn auch von Umweltorganisationen scharf kritisiert. Ein Greenpeace-Direktor sagt gegenüber «The Athletic»: «Dass Führungskräfte täglich mit stark umweltbelastenden Privatjets fliegen, vermittelt nicht gerade das Signal, dass die Fifa die Ursache des Klimawandels erkennt oder ihre Verantwortung, Teil der Lösung zu sein.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4:0
2
4
4
2
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
0:4
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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