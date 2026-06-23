Jetzt haben auch Salahs Ägypter ihr Reise-Puff

Mohamed Salah und das ägyptische Team dürfen nach ihrem 3:1-Sieg gegen Neuseeland in Vancouver nicht nach Seattle reisen. Sicherheitsbehörden verweigerten die Einreise, weshalb die Ägypter in ihr WM-Camp reisen und zusätzliche Kilometer auf sich nehmen müssen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ägyptens Nationalteam durfte nach Sieg in Vancouver nicht nach Seattle reisen

US-Sicherheitsbehörden verweigerten Einreise, Spieler müssen nun nach Spokane ins Camp

820 statt 191 Kilometer Reise vor Iran-Spiel am 26. Juni

Cédric Heeb Redaktor Sport

Breel Embolo hatte Probleme, der Iran ebenso und der somalische Schiedsrichter Omar Artan durfte gar nicht erst in die USA reisen. Und jetzt hat auch das ägyptische Nationalteam rund um Superstar Mohamed Salah ein Einreise-Puff.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Neuseeland wollten die Nordafrikaner vom Spielort Vancouver nach Seattle fliegen – durften dort aber nicht hin. Lokale Sicherheitsbehörden hätten es ihnen verboten, wie Nationaltrainer Hossam Hassan in einem vom Verband veröffentlichten Statement sagt.

820 statt 191 Kilometer Reise

«Die Mannschaft hatte eigentlich vor, direkt nach Seattle zu reisen, um den Spielern die Reisestrapazen aufgrund der zahlreichen Reisen im Vorfeld des Spiels gegen den Iran am 26. Juni zu ersparen», wird Hassan zitiert. Am frühen Freitagmorgen Schweizer Zeit spielen die Ägypter gegen den Iran nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch um den Gruppensieg.

Nun werden die zusätzlichen Reisen unumgänglich: «Aufgrund der Sicherheitsentscheidung wird die Delegation der ägyptischen Nationalmannschaft nun nach Spokane zurückkehren.» Am Montagabend Lokalzeit ist das Team dort mit einem von der Fifa bereitgestellten Privatflugzeug angekommen.

Zur Veranschaulichung: Hätte das ägyptische Team direkt nach Seattle gehen können, wäre es eine Reise von rund 191 Kilometer gewesen. Nun sind es rund 820 Kilometer vor dem Iran-Spiel.