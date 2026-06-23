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Zusätzliche Strapazen
Jetzt haben auch Salahs Ägypter ihr Reise-Puff

Mohamed Salah und das ägyptische Team dürfen nach ihrem 3:1-Sieg gegen Neuseeland in Vancouver nicht nach Seattle reisen. Sicherheitsbehörden verweigerten die Einreise, weshalb die Ägypter in ihr WM-Camp reisen und zusätzliche Kilometer auf sich nehmen müssen.
Publiziert: 10:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Mohamed Salah und seine Teamkollegen erleben eine unerwartete Rückreise aus Vancouver.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ägyptens Nationalteam durfte nach Sieg in Vancouver nicht nach Seattle reisen
  • US-Sicherheitsbehörden verweigerten Einreise, Spieler müssen nun nach Spokane ins Camp
  • 820 statt 191 Kilometer Reise vor Iran-Spiel am 26. Juni
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Cédric HeebRedaktor Sport

Breel Embolo hatte Probleme, der Iran ebenso und der somalische Schiedsrichter Omar Artan durfte gar nicht erst in die USA reisen. Und jetzt hat auch das ägyptische Nationalteam rund um Superstar Mohamed Salah ein Einreise-Puff.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Neuseeland wollten die Nordafrikaner vom Spielort Vancouver nach Seattle fliegen – durften dort aber nicht hin. Lokale Sicherheitsbehörden hätten es ihnen verboten, wie Nationaltrainer Hossam Hassan in einem vom Verband veröffentlichten Statement sagt.

820 statt 191 Kilometer Reise

«Die Mannschaft hatte eigentlich vor, direkt nach Seattle zu reisen, um den Spielern die Reisestrapazen aufgrund der zahlreichen Reisen im Vorfeld des Spiels gegen den Iran am 26. Juni zu ersparen», wird Hassan zitiert. Am frühen Freitagmorgen Schweizer Zeit spielen die Ägypter gegen den Iran nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch um den Gruppensieg.

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Nun werden die zusätzlichen Reisen unumgänglich: «Aufgrund der Sicherheitsentscheidung wird die Delegation der ägyptischen Nationalmannschaft nun nach Spokane zurückkehren.» Am Montagabend Lokalzeit ist das Team dort mit einem von der Fifa bereitgestellten Privatflugzeug angekommen.

Zur Veranschaulichung: Hätte das ägyptische Team direkt nach Seattle gehen können, wäre es eine Reise von rund 191 Kilometer gewesen. Nun sind es rund 820 Kilometer vor dem Iran-Spiel.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Ägypten
Ägypten
WM 2026
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