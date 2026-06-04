Das Warten bei unserem Nati-Torjäger Breel Embolo (29) geht weiter. Gemäss Blick-Informationen kann der Stürmer auch am Donnerstag nicht in die USA fliegen. Ihm fehlt weiterhin die dazu notwendige Bewilligung.
Zwar wurde dem Schweizerischen Fussballverband (SFV) zugesichert, dass die Behörden den Fall Embolo prioritär behandeln würden. Doch auch am zweiten Tag nach der offiziellen Abreise der Nati ins WM-Camp in San Diego (USA) fehlt die Genehmigung für den zurückgebliebenen Spieler.
Embolo konnte am Dienstag als einziges Team-Mitglied nicht in den Swiss-Flieger Richtung L.A. steigen und musste stattdessen am Mittwoch bei der US-Botschaft in Bern antraben. Statt mit einer ESTA-Bewilligung soll der Spieler nun mit einem Visum in die USA einreisen.
Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20'000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie Flug und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis!
Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20'000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie Flug und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis!
Australien-Test wohl ohne Embolo
Zum Verhängnis wurde Embolo eine Straftat aus dem Jahr 2018, für die er in diesem Frühjahr rechtmässig verurteilt wurde. Die US-Behörden verlangten deswegen genauere Angaben, was die Einreise-Bewilligung hinauszögert. Grünes Licht muss in diesem Fall aus Washington kommen. Auch die US-Botschaft in Bern muss auf die Genehmigung des State Departments warten, wo der Antrag final geprüft wird.
Die nächste Möglichkeit für eine direkte Reise ab Zürich nach Los Angeles bietet sich für Breel Embolo erst wieder am Freitag. Damit ist sein Einsatz im letzten WM-Test der Nati gegen Australien vom Samstagabend um 21 Uhr (Schweizer Zeit) praktisch ausgeschlossen, wäre doch Embolo weniger als 24 Stunden zuvor im Schweizer Camp in San Diego eingetroffen – nach einer 15-stündigen Reise.
Mögliche Alternativen für Nati-Trainer Murat Yakin im Sturm wären dann wohl Cedric Itten oder Zeki Amdouni.
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0