An dieser Frage scheiterte Embolos USA-Flug

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation
«Wir sind in ständigem Austausch mit Breel. Es geht ihm gut und er ist optimistisch und er wird hoffentlich bald bei uns sein.»
Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation
«Ich gehe davon aus, dass uns das nicht nochmals passiert – auch wenn wir von den USA nach Kanada fliegen und wieder zurück sollte es kein Problem sein.»
Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation
«Es liegt nicht an uns zu beurteilen, was die US-Behörden machen. Wir hoffen sicher, dass es nicht so weitere Fälle gibt – auch für die Fans, die noch kommen.»
Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation
«Die Fifa hat sich sofort bei uns gemeldet und unterstützt uns, damit es vorwärts geht.»
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«Wir gehen davon aus, dass alles klappt. Plan B würde erst aktiviert werden, wenn wir klare Anzeichen haben, dass es nicht klappen würde – im Moment sind die Anzeichen aber nicht so.»
Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation
«Breel hatte eine 'Approved' Esta-Genehmigung am Morgen des Abflugs. Breel hat dann um 10.34 Uhr die Informationen erhalten, dass es weitere Abklärungen anstehen. Wir sind dankbar, dass sich sowohl die US- als auch die Schweizer Behörden der Dringlichkeit bewusst sind.»
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«Zum Zeitplan: Ich möchte keine Prognosen mehr machen. Wir stehen in Austausch mit verschiedenen Behörden-Vertretern, die uns diese positiven Signale auch weitergeben. Doch letztendlich entscheiden die US-Behörden und wir haben von den US-Behörden noch keine Bestätigung erhalten, deshalb müssen wir warten.»
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«Er musste jetzt ein Visum beantragen (kein Esta). Warum das so ist, kann ich nicht beantworten.»
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«Breel ist sehr gelassen und er kriegt einen Trainingsplan, damit er sich fit fühlt. Es geht im gut. Zurzeit ist er in Zürich und wartet darauf, dass er in die USA reisen kann.»
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«Wir haben den Sachverhalt angeschaut und klar gesehen, dass diese Frage nicht neu beantwortet werden müsste.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0