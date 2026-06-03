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«Ist nicht das erste Mal, dass er zu spät kommt»
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Kobel witzelt über Embolo:«Ist nicht das erste Mal, dass er zu spät kommt»

Reise-Chaos um Nati-Star
An dieser Frage scheiterte Embolos USA-Flug

Ohne Breel Embolo ist der Nati-Tross in den USA angekommen. Goalie Gregor Kobel und der Verband sprechen an der Pressekonferenz über die Reise ins WM-Camp in San Diego.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Gut gelaunt: Gregor Kobel an der ersten Nati-Pressekonferenz in San Diego.
Foto: TOTO MARTI
vor 3 Minuten

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Wir sind in ständigem Austausch mit Breel. Es geht ihm gut und er ist optimistisch und er wird hoffentlich bald bei uns sein.»

vor 5 Minuten

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Ich gehe davon aus, dass uns das nicht nochmals passiert – auch wenn wir von den USA nach Kanada fliegen und wieder zurück sollte es kein Problem sein.»

vor 6 Minuten

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Es liegt nicht an uns zu beurteilen, was die US-Behörden machen. Wir hoffen sicher, dass es nicht so weitere Fälle gibt – auch für die Fans, die noch kommen.»

vor 10 Minuten

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Die Fifa hat sich sofort bei uns gemeldet und unterstützt uns, damit es vorwärts geht.»

vor 11 Minuten

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Wir gehen davon aus, dass alles klappt. Plan B würde erst aktiviert werden, wenn wir klare Anzeichen haben, dass es nicht klappen würde – im Moment sind die Anzeichen aber nicht so.»

vor 12 Minuten

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Breel hatte eine 'Approved' Esta-Genehmigung am Morgen des Abflugs. Breel hat dann um 10.34 Uhr die Informationen erhalten, dass es weitere Abklärungen anstehen. Wir sind dankbar, dass sich sowohl die US- als auch die Schweizer Behörden der Dringlichkeit bewusst sind.»

vor 14 Minuten

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Zum Zeitplan: Ich möchte keine Prognosen mehr machen. Wir stehen in Austausch mit verschiedenen Behörden-Vertretern, die uns diese positiven Signale auch weitergeben. Doch letztendlich entscheiden die US-Behörden und wir haben von den US-Behörden noch keine Bestätigung erhalten, deshalb müssen wir warten.» 

vor 17 Minuten

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Er musste jetzt ein Visum beantragen (kein Esta). Warum das so ist, kann ich nicht beantworten.»

vor 18 Minuten

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Breel ist sehr gelassen und er kriegt einen Trainingsplan, damit er sich fit fühlt. Es geht im gut. Zurzeit ist er in Zürich und wartet darauf, dass er in die USA reisen kann.»

vor 20 Minuten

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Wir haben den Sachverhalt angeschaut und klar gesehen, dass diese Frage nicht neu beantwortet werden müsste.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
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K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
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3
Haiti
Haiti
0
0
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4
Schottland
Schottland
0
0
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K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
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0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
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1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
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0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
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0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
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1
Spanien
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0
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2
Kap Verde
Kap Verde
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0
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Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
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Uruguay
Uruguay
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0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
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0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
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4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
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0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
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Ghana
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Panama
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