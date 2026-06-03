An dieser Frage scheiterte Embolos USA-Flug

Nati-Medienchef Arnold über die Embolo-Situation

«Zum Zeitplan: Ich möchte keine Prognosen mehr machen. Wir stehen in Austausch mit verschiedenen Behörden-Vertretern, die uns diese positiven Signale auch weitergeben. Doch letztendlich entscheiden die US-Behörden und wir haben von den US-Behörden noch keine Bestätigung erhalten, deshalb müssen wir warten.»