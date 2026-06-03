Der Fall Breel Embolo zieht sich in die Länge. Nachdem dem Nati-Stürmer am Dienstag die Abreise in die USA verweigert wurde, musste er am Mittwoch bei der US-Botschaft in Bern vorbei.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die Abreise von Nati-Stürmer Breel Embolo (29) in die USA verzögert sich weiter, nachdem ihm am Dienstag der Abflug mit dem Nati-Flieger nach Los Angeles verweigert wurde. Laut Blick-Informationen musste der Basler am Mittwoch auf der US-Botschaft in Bern einen neuen Visumantrag stellen und wird frühestens am Donnerstag Richtung USA aufbrechen. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen:

Wie erhält Embolo eine gültige Einreisebewilligung?

Laut Blick-Informationen musste Embolo heute Mittwoch auf der US-Botschaft in Bern persönlich antraben und dort einen neuen Visumantrag ausfüllen. Wird dieser genehmigt, darf er in die USA reisen.

Wann wird Embolo frühestens abreisen?

Die Information des Verbandes, dass Embolo vielleicht bereits am Dienstag oder spätestens am Mittwoch nachreisen könnte, war zu optimistisch. Da Embolo einen Visumantrag stellen musste, verzögert sich das Ganze. Läuft alles nach Plan, wird der Nati-Stürmer am Donnerstag abreisen und am späten Abend in San Diego zur Mannschaft stossen.

Ist es möglich, dass Embolo gar nicht in die USA reisen darf?

Theoretisch ja, falls der Visumantrag abgelehnt werden würde. Dies wird aber kaum der Fall sein. Die SFV-Verantwortlichen sind optimistisch, dass Embolo bald in die USA reisen und zum Team stossen wird.

Warum gab es Probleme mit Embolos Einreisegenehmigung?

Der Grund, warum das ESTA von Embolo noch einmal überprüft werden musste, ist nach wie vor nicht bekannt. Die Vermutung, dass seine im April rechtskräftig gewordene Verurteilung wegen eines auf das Jahr 2018 zurückgehenden Falls der Grund sein dürfte, liegt aber nahe.

Wer hat sich beim SFV um den Fall gekümmert?

Nachdem am Dienstag der ganze Nati-Tross mit Ausnahme Embolos das Flugzeug in Richtung amerikanische Westküste bestiegen hat, kümmerte sich neben dem SFV-Reisepartner auch die Verbandsspitze um den Fall. Sowohl mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) als auch mit dem Schweizer Botschafter in Washington wurde Kontakt aufgenommen.

Wird Embolo am Samstag bei der WM-Hauptprobe spielen?

Egal, wann Embolo letztlich abreisen wird, die verspätete Ankunft in den USA ist im Hinblick auf das Testspiel am Samstag gegen Australien alles andere als ideal. Zwar findet das Spiel um 12 Uhr Lokalzeit in San Diego statt, ob es allerdings Sinn macht, einen Spieler nach so kurzer Angewöhnungszeit bereits voll zu belasten, ist zu bezweifeln.

Wann gibt der Verband Details zum Fall bekannt?

Die Medienverantwortlichen des SFV wollen sich heute Abend an der ersten Pressekonferenz im Nati-Camp in San Diego zu den Details äussern. Die PK soll um 18.15 Uhr Schweizer Zeit stattfinden.

Was sagt die Fifa dazu?

Die Fifa nimmt auf Anfrage offiziell keine Stellung zu diesem Fall. Laut Blick-Informationen soll sich aber der frühere Nati-Spieler Gelson Fernandes, Fifa-Direktor für die afrikanischen Mitgliedsverbände, um seinen früheren Teamkollegen bemüht haben. Letztlich ist der Fall aber eine persönliche Angelegenheit Embolos.

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