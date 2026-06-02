Wirbel um Breel Embolo beim Start der Nati ins WM-Abenteuer Dem Rennes-Stürmer wird der Einstieg in den Nati-Flieger nach Los Angeles verweigert, weil die amerikanische Einreisebehörde ihr Veto einlegt.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

So hat sich der Schweizerischen Fussballverband den Start in das WM-Abenteuer in Nordamerika nicht vorgestellt. Auf dem Nati-Flieger LX40 nach Los Angeles fehlt Breel Embolo (29). Dem Stürmer von Rennes und 86-fachen Internationalen (24 Tore) wird von den amerikanischen Behörden die Einreise in die USA vorerst verweigert.

Als kurz nach 10 Uhr morgens mit Michael Aebischer, Cedric Itten und Fabian Rieder die ersten Nati-Spieler in der Lobby des Hotels Radisson Blu am Flughafen in Kloten eintrudeln, ist alles noch in Butter. Die Vorfreude bei Trainer Murat Yakin (51), der von seiner Frau Anja begleitet und mit einem dicken Kuss verabschiedet wird, ist gross. Und auch bei den Spielern und dem Staff ist die Lust auf das bevorstehende Abenteuer spürbar.

«Wenn Breel da ist, sind alle da»

Ein paar Autogramme hier, ein paar Selfies da und letzte Glückwünsche auf dem Weg an die amerikanische Westküste, wo die Nati in San Diego ihr Basecamp beziehen wird. «Wenn Embolo da ist, sind alle da», ist aus dem Umfeld der Nati zu entnehmen. Und tatsächlich trifft der Basler kurz nach halb zwölf als letzter der 26 Spieler ein.

Bereits da bahnt sich allerdings das Ungemach an. Denn wie die Kommunikationsabteilung des SFV rund eine Stunde später mitteilt, darf Embolo das Flugzeug nicht besteigen. Zwar verfüge dieser über eine gültige Einreisegenehmigung (Esta), «um 10.30 Uhr haben wir aber die Information erhalten, dass sein Esta nochmals in Abklärung geht». Mehr Details gibt der SFV nicht bekannt. «Wir gehen aber davon aus, dass Breel entweder noch am Dienstag oder dann am Mittwoch nachfliegen und zum Team stossen wird.» Ganz so einfach scheint die Sache aber nicht zu sein. Am Dienstagabend war die Schweizer Verbandsspitze jedenfalls noch im Gespräch mit dem EDA (eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten) und den US-Behörden.

Stellt sich die Frage: Wieso wird Embolo trotz angeblicher Esta-Genehmigung die Einreise vorerst verweigert? Vergangenes Jahr reiste die Nati ebenfalls bereits für zwei Testspiele in die USA – mit Embolo, der sowohl gegen Mexiko (4:2) als auch gegen die USA (4:0) je ein Tor erzielte.

Holt Embolo die Vergangenheit ein?

Womöglich holte Embolo die Vergangenheit ein. Beim Antrag für ein Esta, das zwei Jahre lang gültig ist, lautet einer der Fragen: «Wurden Sie jemals verhaftet oder wegen einer Straftat verurteilt, die zu erheblichen Sachschäden oder zu schwerem Schaden an einer anderen Person oder einer staatlichen Behörde geführt hat?» Seit Frühling 2026 ist Embolo offiziell verurteilt. Wegen eines Vorfalls, der sich im Jahr 2018 ereignete, hat sich der Stürmer der mehrfachen Drohung strafbar gemacht.

Kommt hinzu, dass sich die US-Behörden bei allen Anträgen für Einreisegenehmigungen oder Visa das Recht vorbehalten, jederzeit eine erneute Überprüfung zu vollziehen. Auch nach der Landung in den USA kann die Einreise trotz eines gültigen Estas oder Visas noch verweigert werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

So muss sich Embolo zumindest bis Mittwoch gedulden, bis auch sein persönliches WM-Abenteuer losgeht. Seine Mitspieler jedenfalls nahmen das Ganze mit Humor. Aus dem Flugzeug posteten sie Fotos mit dem leeren Sitz, in dem sie das Fehlen ihres Teamkollegen andeuteten.

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen