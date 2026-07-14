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Blick-Powerranking
Franzosen bleiben Favoriten – Argentinier sind Aussenseiter

Die Viertelfinals der WM in den USA, Mexiko und Kanada sind durch, acht Teams sind noch im Turnier. Wer geht nun als Favorit in die Halbfinals? Hier gibts das Blick-Powerranking.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Kylian Mbappé und Frankreich sind auf dem Weg zum WM-Titel.
Foto: CameraSport via Getty Images
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Lucas WerderReporter Fussball

1 – Frankreich (–)

3:0 gegen Schweden, 1:0 gegen Paraguay, 2:0 gegen Marokko – die Franzosen sind in der K.o.-Phase noch ohne Gegentor. Und der Offensiv-Motor um Kylian Mbappé, Michael Oliseh und Ousmane Dembélé läuft weiter auf Hochtouren. Gegen den Afrika-Cup-Sieger hätte die Equipe Tricolore gut und gerne auch drei, vier oder fünf Tore erzielen können. Als einziges Team unter der letzten vier hat Frankreich alle seine sechs WM-Spiele nach 90 Minuten für sich entschieden. Vor dem Duell gegen Spanien ist klar: Der Weltmeister von 2018 bleibt der grosse Favorit auf den Pokal.

2 – England (+1)

Die Three Lions haben im Viertelfinal die plötzlich als Geheimfavoriten gehandelten Norweger ausgeschaltet. Und dabei dafür gesorgt, dass Superstar Erling Haaland in seinem fünften WM-Spiel erstmals ohne Treffer vom Platz muss. Weil auch England-Captain Harry Kane ohne Tor bleibt, geht das Stürmer-Duell unentschieden aus. Das Team von Thomas Tuchel hat mit Jude Bellingham aber noch einen anderen verlässlichen Torschützen in seinen Reihen. Doppelpack gegen Mexiko, Doppelpack gegen Norwegen. Nun warten die Argentinier, die in der K.o.-Phase schon zweimal in die Verlängerung mussten.

England-Superstar Harry Kane.
Foto: CameraSport via Getty Images

3 – Spanien (-1)

Der Viertelfinal gegen Belgien (2:1) war eine deutlich knappere Angelegenheit als von vielen erwartet. Weil die spanische Offensive weiterhin nicht restlos überzeugen kann. Und die Furia Roja hinten zum allerersten Mal an dieser WM ein Gegentor kassiert hat. Nun kommt es schon in der Runde der letzten Vier zum für viele vorgezogenen Finalspiel gegen Frankreich. Immerhin: Dass die Spanier mit Österreich, Portugal und Belgien bereits drei namhafte Gegner auf ihrem K.o.-Notenblatt stehen haben, dürfte dem Europameister eine grosse Portion Selbstvertrauen geben.

4 – Argentinien (–)

Zweimal musste das Team von Lionel Messi bereits in die Verlängerung, gegen Ägypten brauchte es einen Treffer in der Nachspielzeit, um diese ein drittes Mal zu verhindern. Gerade im Viertelfinal gegen die Schweiz wankte der Titelverteidiger gewaltig. Gut möglich, dass die Argentinier bereits im Flugzeug sitzen würden, wenn Breel Embolo nicht vom Platz geflogen wäre. Nach der Nati (14) trifft die Albiceleste im Halbfinal mit England (4) erst das zweite Mal an diesem Turnier auf ein Team aus den Top 20 der Weltrangliste. Nach den bisherigen Auftritten geht Argentinien als Aussenseiter in dieses Duell. 

Argentiniens Hoffnung: Lionel Messi.
Foto: Toto Marti
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