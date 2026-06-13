Die Schweiz ist im WM-Fieber! In dieser Zeit läuft auch immer unsere Kommentarspalte heiss. Tipps zur Aufstellung an Murat Yakin, Unverständnis über Schiedsrichterentscheidungen oder ausgelassener Jubel über die Schweizer Tore - die Fussball-Schweiz ist mittendrin. Damit die besten Fan-Kommentare für immer in Erinnerung bleiben, hat Blick die Fanschal-Aktion ins Leben gerufen.
So funktioniert es:
- Kommentieren
Logge dich auf Blick.ch ein und kommentiere direkt unten auf dieser Seite oder unter einem beliebigen Artikel zur WM 2026. Egal ob emotional, trocken oder feurig: Hauptsache, die Fussball-Vibes sind spürbar!
- Abstimmen
Nach jedem Schweizer Nati-Spiel wählt Blick die Top-5-Kommentare aus. Stimme im anschliessenden Voting für deinen Favoriten ab. Der Siegerkommentar wird als echter Fanschal produziert.
- Verlosung
Unter allen Voting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern verlosen wir 80 Schals.
Egal ob du einen Spruch einreichst oder am Voting teilnimmst – ein regelmässiger Besuch lohnt sich bei jedem Spiel aufs Neue!
So könnte auch dein Kommentar auf dem Blick-Fanschal aussehen:
Schreibe deinen WM-Kommentar in die Kommentarspalte und sichere dir deine Chance auf einen von 80 limitierten Fanschals.
Schreibe deinen WM-Kommentar in die Kommentarspalte und sichere dir deine Chance auf einen von 80 limitierten Fanschals.
Teilnahmebedingungen
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden laufend nach Abschluss der jeweiligen Voting-Phase ermittelt und benachrichtigt. Die Aktion läuft so lange, wie die Schweiz an der WM 2026 teilnimmt. Pro Schweizer Nati-Spiel läuft das Ganze in zwei aufeinanderfolgenden Phasen ab. Phase 1 (Kommentare): Der Aufruf zur Kommentareingabe startet jeweils direkt am Spieltag und läuft bis zum darauffolgenden Tag. Phase 2 (Voting): Die Voting-Phase startet am 3. Tag nach dem Spiel und läuft anschliessend am 3. und 4. Tag nach dem jeweiligen Nati-Spiel. Der Siegerkommentar wird als echte, eigenständige Fanschal-Version produziert – es gibt somit pro Schweizer WM-Spiel eine neue Version mit dem jeweiligen Gewinner-Spruch. Wer das Voting mit seinem eingereichten Kommentar gewinnt, erhält seinen eigenen Schal garantiert. Unter allen Voting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern verlosen wir pro Spiel 80 limitierte Exemplare der jeweiligen Schal-Version. Der Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens der Verfasserin bzw. des Verfassers des Gewinnerkommentars (z. B. Lukas J.) werden zusammen mit dem Spruch auf den Schal gedruckt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und hast unsere Datenschutzbestimmungen sowie Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen.