Die besten Fussball-Kommentare entstehen in unserer Community. Zu jedem Schweizer Nati-Spiel der WM 2026 küren wir den besten Kommentar und machen ihn zum Fanschal. Pro Spiel werden 80 limitierte Fanschals produziert. Werde Teil der Kollektion und mach mit!

Die Schweiz ist im WM-Fieber! In dieser Zeit läuft auch immer unsere Kommentarspalte heiss. Tipps zur Aufstellung an Murat Yakin, Unverständnis über Schiedsrichterentscheidungen oder ausgelassener Jubel über die Schweizer Tore - die Fussball-Schweiz ist mittendrin. Damit die besten Fan-Kommentare für immer in Erinnerung bleiben, hat Blick die Fanschal-Aktion ins Leben gerufen.

So funktioniert es:

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Nach jedem Schweizer Nati-Spiel wählt Blick die Top-5-Kommentare aus. Stimme im anschliessenden Voting für deinen Favoriten ab. Der Siegerkommentar wird als echter Fanschal produziert. Verlosung

Unter allen Voting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern verlosen wir 80 Schals.

Egal ob du einen Spruch einreichst oder am Voting teilnimmst – ein regelmässiger Besuch lohnt sich bei jedem Spiel aufs Neue!

So könnte auch dein Kommentar auf dem Blick-Fanschal aussehen:

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