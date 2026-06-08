Darum gehts
- Somalischer Schiri Omar Artan wurde in Miami die US-Einreise verweigert
- Somalia steht auf Einreiseverbotsliste der Trump-Regierung
- Artan einer von 52 Fifa-nominierten Schiedsrichtern für die WM
Die Schweizer Nati hat ihr Einreise-Puff um Breel Embolo mittlerweile lösen können. Andere Teams wie der Iran sind ihre Sorgen mit Blick auf die WM noch nicht los. Nun hat auch ein Schiedsrichter Probleme, in die USA zu reisen: So wurde dem somalischen Schiri Omar Artan (34) die Einreise ins Land verweigert.
Wie ein Vertreter des somalischen Sportministeriums am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärt, sei der Unparteiische am Miami International Airport abgewiesen worden. Laut Ciise Aden Abshir (40), dem leitenden Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport und ehemaligen Captain der Nationalmannschaft, besitzt Artan eigentlich ein gültiges Visum für die USA.
Somalia steht auf Einreiseverbotsliste
Dass der Referee beim Versuch, in die Staaten zu reisen, dennoch gescheitert ist, dürfte daran liegen, dass Somalia zu jenen Ländern gehört, die auf einer von der Trump-Regierung eingeführten Einreiseverbotsliste steht.
Gegenüber AFP übte Abshir Kritik: «Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihn daran zu hindern, geplante Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Bekenntnis des Fussballs zu Fairness, Leistung und dem Geist des Fairplay.» Artan gehört eigentlich zu den 52 Schiedsrichtern, die von der Fifa für die Endrunde nominiert worden waren. Er wäre damit der erste Schiri seines Landes, der bei einer Fussball-WM Spiele leiten würde, und hätte somit Geschichte geschrieben. Wie Sky berichtet, sei er nun nach Istanbul zurückgeflogen.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für 100 Tage für nur 5 statt 33 Franken.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für 100 Tage für nur 5 statt 33 Franken.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0