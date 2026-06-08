DE
FR
Abonnieren

Wäre erster Schiedsrichter seines Landes bei einer WM
Somalischem WM-Schiri wird Einreise in die USA verweigert

Als erster somalischer WM-Schiedsrichter wollte Omar Artan Geschichte schreiben. Nun verweigern ihm die USA trotz eines gültigen Visums die Einreise. Der Grund dürfte darin liegen, dass Somalia auf der US-Einreiseverbotsliste steht.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
Dem somalischen WM-Schiri Omar Artan wird die Einreise in die USA verweigert.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Somalischer Schiri Omar Artan wurde in Miami die US-Einreise verweigert
  • Somalia steht auf Einreiseverbotsliste der Trump-Regierung
  • Artan einer von 52 Fifa-nominierten Schiedsrichtern für die WM
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Die Schweizer Nati hat ihr Einreise-Puff um Breel Embolo mittlerweile lösen können. Andere Teams wie der Iran sind ihre Sorgen mit Blick auf die WM noch nicht los. Nun hat auch ein Schiedsrichter Probleme, in die USA zu reisen: So wurde dem somalischen Schiri Omar Artan (34) die Einreise ins Land verweigert.

Wie ein Vertreter des somalischen Sportministeriums am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärt, sei der Unparteiische am Miami International Airport abgewiesen worden. Laut Ciise Aden Abshir (40), dem leitenden Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport und ehemaligen Captain der Nationalmannschaft, besitzt Artan eigentlich ein gültiges Visum für die USA.

Mehr zur WM 2026
«Oliver ist ein grosser Sportsmann»
Sonderlob trotz Degradierung
«Oliver ist ein grosser Sportsmann»
Diese Stars verpassen die WM verletzt
Auch Brasil-Verteidiger out
Diese Stars verpassen die WM verletzt

Somalia steht auf Einreiseverbotsliste

Dass der Referee beim Versuch, in die Staaten zu reisen, dennoch gescheitert ist, dürfte daran liegen, dass Somalia zu jenen Ländern gehört, die auf einer von der Trump-Regierung eingeführten Einreiseverbotsliste steht.

Gegenüber AFP übte Abshir Kritik: «Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihn daran zu hindern, geplante Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Bekenntnis des Fussballs zu Fairness, Leistung und dem Geist des Fairplay.» Artan gehört eigentlich zu den 52 Schiedsrichtern, die von der Fifa für die Endrunde nominiert worden waren. Er wäre damit der erste Schiri seines Landes, der bei einer Fussball-WM Spiele leiten würde, und hätte somit Geschichte geschrieben. Wie Sky berichtet, sei er nun nach Istanbul zurückgeflogen.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026