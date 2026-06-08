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Nun hats auch Brasil-Stammspieler erwischt
Diese Stars verpassen die WM verletzt

Mit Brasiliens Wesley fällt der nächste Star kurz vor WM-Beginn aus. Vor wenigen Tagen traf es bereits einen Deutschen und einen Österreicher – und auch Nati-Gruppengegner Kanada muss einen Rückschlag verkraften.
Publiziert: 10:33 Uhr
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Aktualisiert: 11:16 Uhr
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Rechtsverteidiger Wesley fehlt Brasilien an der WM – er ist nur einer von vielen Stars, die verletzt ausfallen.
Foto: AFP
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Julian SigristRedaktor Sport

Den letzten Test vor der WM gewann Brasilien gegen Ägypten in der Nacht auf Sonntag zwar mit 2:1, den Sieg muss die Seleção aber teuer bezahlen. Nach nur 17 Minuten verletzte sich Rechtsverteidiger Wesley und musste anschliessend unter Tränen ausgewechselt werden.

Wie das brasilianische Team am Sonntagabend mitteilt, wurde bei Untersuchungen eine Muskelverletzung im Oberschenkel festgestellt. Der 22-Jährige der AS Roma, der bei der Seleção zum Stammpersonal gehört, verpasst damit das Turnier. Als Ersatz hat Trainer Carlo Ancelotti Mittelfeldspieler Ederson (26), der in diesem Sommer von Atalanta zu ManUtd wechselt, nachnominiert.

Auch Kanadas Abwehrchef fällt aus

Und auch der Schweizer Gruppengegner Kanada muss mit dem Ausfall von Moise Bombito (26) kurz vor dem WM-Start einen herben Rückschlag hinnehmen. Der Abwehrchef fehlte fast die gesamte Saison mit einem Unterschenkelbruch und kam erst vor wenigen Tagen im Testspiel gegen Usbekistan zu seinem Comeback. Dort musste er den Platz nach rund einer halben Stunde aber unter Schmerzen wieder verlassen. Wie «TSN» nun berichtet, ist Bombito nach seiner langen Verletzung noch nicht fit genug und wird das Turnier verpassen.

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Bereits in den vergangenen Tagen mussten mit Christoph Baumgartner (26) und Lennart Karl (18) zwei Akteure kurz vor Turnierbeginn ihren WM-Traum begraben. Baumgartner zog sich vor dem Testspiel gegen Tunesien eine Verletzung im Oberschenkel zu und fehlt den Österreichern damit. Laut dem «Kurier» wird der Leipzig-Akteur gar bis zu fünf Monate ausfallen. Auch bei Karl ist eine Blessur am Oberschenkel der Grund für das Verpassen der WM. Diese zog er sich am vergangenen Freitag im Training zu.

Zahlreiche andere Stars fehlen

Bei etlichen anderen Stars ist schon länger klar, dass sie in den USA, Kanada und Mexiko nicht mit dabei sein werden. Brasiliens Rodrygo (25), Hollands Xavi Simons (23) und Englands Ben White (28) verpassen das Turnier allesamt mit einem Kreuzbandriss. Noch schlimmer traf es Frankreichs Hugo Ekitiké (23), der sich vor rund zwei Monaten einen Achillessehnenriss zuzog.

Darüber hinaus fehlen Deutschlands Serge Gnabry (30) sowie Brasiliens Eder Militao (28) und Estevao (19) mit einer Oberschenkelverletzung und Fermin Lopez (23) mit einem Mittelfussbruch. Und während die Nati bislang von Verletzungen verschont blieb, fehlt der in Grenchen SO geborene Haris Tabakovic (31) dem Schweizer Gruppengegner Bosnien und Herzegowina wegen eines Knöchelbruchs.

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WM 2026 Gruppe A
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Mexiko
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Südafrika
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Südkorea
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Tschechien
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K.o.-Phase
Gruppe B
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Kanada
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Bosnien und Herzegowina
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Katar
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Schweiz
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Gruppe C
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Brasilien
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Marokko
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Haiti
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Schottland
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Gruppe D
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Australien
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Türkei
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Gruppe E
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Curacao
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Gruppe G
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Irak
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Algerien
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