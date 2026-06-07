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«Habe Pasta um 8.30 Uhr nie runtergebracht»
1:45
Dzemaili fühlt mit Nati mit:«Habe Pasta um 8.30 Uhr nie runtergebracht»

«Bekomme ich nur schwer runter»
Für Nati-Stars gibt es wegen WM-Zeiten Pasta zum Zmorge

Die Nati bestreitet ihre drei WM-Gruppenspiele alle um 12 Uhr Ortszeit. Das hat Einfluss auf die Ernährung und die Spielweise der Schweizer.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Remo Freuler ist die frühen Anstosszeiten aus Italien gewohnt.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Nati spielt WM-Gruppenspiele um 21 Uhr Schweizer Zeit
  • Mittagsspiele in Nordamerika erfordern ungewohnte Ernährung mit Pasta am Morgen
  • Drei Spiele um 12 Uhr Ortszeit an Westküste: San Francisco, Los Angeles, Vancouver
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Lucas WerderReporter Fussball

Besser hätten es die Schweizer nicht treffen können. Während andere europäische Fussballfans mitten in der Nacht oder sogar in den frühen Morgenstunden den TV einschalten müssen, um die WM-Spiele ihres Teams zu verfolgen, bestreitet die Nati ihre drei Gruppenspiele alle um 21 Uhr Schweizer Zeit.

Weil die drei WM-Austragungsorte San Francisco, Los Angeles und Vancouver allerdings allesamt an der Westküste Nordamerikas liegen, muss das Team von Murat Yakin (51) jeweils um 12 Uhr Ortszeit auf den Platz. Im letzten Testspiel gegen Australien (1:1) simuliert die Nati diese für viele Spieler ungewohnte Anstosszeit.

Freuler kennt Mittagsspiele aus Italien

«Das ist kein grosses Problem für mich. Aber es war trotzdem gut, dass wir das einmal getestet haben», bilanziert Silvan Widmer. Der Rechtsverteidiger kann den Mittagsspielen sogar einige positive Dinge abgewinnen. «Ich finde es cool, dass man nach dem Spiel noch einen halben Tag hat. Während des Turniers kann man so direkt mit der Regeneration beginnen und vielleicht sogar noch ein paar andere Spiele schauen.»

Während Widmer mit seinem Klub Mainz in der Regel frühstens um 15.30 Uhr auf dem Platz steht, ist sich der langjährige Italien-Legionär Remo Freuler Fussballspiele zur Mittagszeit gewohnt. Der Bologna-Profi erklärt auch gleich, was das für einen Einfluss auf die Spielweise eines Teams haben kann: «Wenn die Sonne so hoch steht, trocknet der zuvor bewässerte Rasen schneller und wird dadurch langsamer. Aber damit müssen wir umgehen können», findet Freuler. Auch Trainer Murat Yakin hat die Veränderung des Rasens wahrgenommen. «In der 2. Hälfte war das Grün trockener, was unserem Spielstil nicht entgegenkam.»

Pasta und Reis zum Frühstück

Dass die Schweizer WM-Spiele derart früh angepfiffen werden, verändert aber auch die unmittelbare Vorbereitung. Statt eines gewöhnlichen Frühstücks müssen die Nati-Spieler schon am Morgen Pasta und Reis zu sich nehmen. «Zu dieser Zeit bekomme ich das nur sehr schwer runter», hat Nico Elvedi unter der Woche zugegeben.

Um ihre volle Leistung abrufen zu können, müssen die Spieler aber zwingend bereits in den Morgenstunden Kohlenhydrate und Proteine zu sich nehmen. «Das ist tricky», findet Nati-Athletiktrainer Eduardo Parra Garcia. Um die Nahrungsaufnahme zu optimieren, erhält jeder Spieler einen eigens auf ihn abgestimmten Brunch-Plan. Neben den gewöhnlichen Frühstücksoptionen umfassen diese auch Reis, Pasta, Fleisch und Fisch, wie der Spanier verrät.

Auf die Ernährung der Nati-Fans in der Heimat haben die Anstosszeiten der Schweizer Spiele dagegen keinen Einfluss. Bei den WM-Spielen um 21 Uhr dürften wie auch während der Saison Snacks und kühle Getränke konsumiert werden.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
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0
0
0
4
Tschechien
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0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
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0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
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3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
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K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
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0
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3
Haiti
Haiti
0
0
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4
Schottland
Schottland
0
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K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
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0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
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0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
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0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
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0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
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0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
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0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
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K.o.-Phase
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