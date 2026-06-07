Die Nati bestreitet ihre drei WM-Gruppenspiele alle um 12 Uhr Ortszeit. Das hat Einfluss auf die Ernährung und die Spielweise der Schweizer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Nati spielt WM-Gruppenspiele um 21 Uhr Schweizer Zeit

Mittagsspiele in Nordamerika erfordern ungewohnte Ernährung mit Pasta am Morgen

Drei Spiele um 12 Uhr Ortszeit an Westküste: San Francisco, Los Angeles, Vancouver

Lucas Werder Reporter Fussball

Besser hätten es die Schweizer nicht treffen können. Während andere europäische Fussballfans mitten in der Nacht oder sogar in den frühen Morgenstunden den TV einschalten müssen, um die WM-Spiele ihres Teams zu verfolgen, bestreitet die Nati ihre drei Gruppenspiele alle um 21 Uhr Schweizer Zeit.

Weil die drei WM-Austragungsorte San Francisco, Los Angeles und Vancouver allerdings allesamt an der Westküste Nordamerikas liegen, muss das Team von Murat Yakin (51) jeweils um 12 Uhr Ortszeit auf den Platz. Im letzten Testspiel gegen Australien (1:1) simuliert die Nati diese für viele Spieler ungewohnte Anstosszeit.

Freuler kennt Mittagsspiele aus Italien

«Das ist kein grosses Problem für mich. Aber es war trotzdem gut, dass wir das einmal getestet haben», bilanziert Silvan Widmer. Der Rechtsverteidiger kann den Mittagsspielen sogar einige positive Dinge abgewinnen. «Ich finde es cool, dass man nach dem Spiel noch einen halben Tag hat. Während des Turniers kann man so direkt mit der Regeneration beginnen und vielleicht sogar noch ein paar andere Spiele schauen.»

Während Widmer mit seinem Klub Mainz in der Regel frühstens um 15.30 Uhr auf dem Platz steht, ist sich der langjährige Italien-Legionär Remo Freuler Fussballspiele zur Mittagszeit gewohnt. Der Bologna-Profi erklärt auch gleich, was das für einen Einfluss auf die Spielweise eines Teams haben kann: «Wenn die Sonne so hoch steht, trocknet der zuvor bewässerte Rasen schneller und wird dadurch langsamer. Aber damit müssen wir umgehen können», findet Freuler. Auch Trainer Murat Yakin hat die Veränderung des Rasens wahrgenommen. «In der 2. Hälfte war das Grün trockener, was unserem Spielstil nicht entgegenkam.»

Pasta und Reis zum Frühstück

Dass die Schweizer WM-Spiele derart früh angepfiffen werden, verändert aber auch die unmittelbare Vorbereitung. Statt eines gewöhnlichen Frühstücks müssen die Nati-Spieler schon am Morgen Pasta und Reis zu sich nehmen. «Zu dieser Zeit bekomme ich das nur sehr schwer runter», hat Nico Elvedi unter der Woche zugegeben.

Um ihre volle Leistung abrufen zu können, müssen die Spieler aber zwingend bereits in den Morgenstunden Kohlenhydrate und Proteine zu sich nehmen. «Das ist tricky», findet Nati-Athletiktrainer Eduardo Parra Garcia. Um die Nahrungsaufnahme zu optimieren, erhält jeder Spieler einen eigens auf ihn abgestimmten Brunch-Plan. Neben den gewöhnlichen Frühstücksoptionen umfassen diese auch Reis, Pasta, Fleisch und Fisch, wie der Spanier verrät.

Auf die Ernährung der Nati-Fans in der Heimat haben die Anstosszeiten der Schweizer Spiele dagegen keinen Einfluss. Bei den WM-Spielen um 21 Uhr dürften wie auch während der Saison Snacks und kühle Getränke konsumiert werden.