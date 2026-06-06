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Ndoye ist die Ruhe selbst: «Wir müssen nicht besorgt sein»
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Nati-Stimmen nach Testspiel:Ndoye ist die Ruhe selbst: «Wir müssen nicht besorgt sein»

Nati-Captain Xhaka bedient
«So fährst du nach drei Spielen nach Hause – wir müssen aufwachen»

Nach dem 1:1 im letzten WM-Test gegen Australien sind die Schweizer Nati-Stars nicht sonderlich glücklich. Allen voran Captain Granit Xhaka, der seinen Teamkollegen ins Gewissen redet – und auch Kritik an der Trainingswoche übt.
Publiziert: 06.06.2026 um 23:31 Uhr
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Die Schweizer Nati und Australien trennen sich im letzten Test vor der WM 1:1 unentschieden.
Foto: TOTO MARTI
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Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Gian-Andri Baumgartner und Manuela Bigler

Granit Xhaka (gegenüber SRF)

«Es gab Sachen, die in dieser Woche nicht gut waren, und das wirkt sich auch auf das Spiel aus. Aber ich habe gelernt, dass ich nicht alles sagen darf. Es war ein Testspiel, aber so wird es schwer. So darfst du nicht auftreten, sonst fährst nach drei Spielen nach Hause. Wir müssen nun aufwachen. Das 1:1 war ein grosser Weckruf für alle. Wenn du gut arbeitest, kommt das auf dem Platz zurück – das war nicht so in dieser Woche. Ich muss als Captain aber zuversichtlich sein. Wir haben nun noch eine Woche, um an uns zu arbeiten, dann werden wir bereit sein. Dafür brauchen wir 100 Prozent Einsatz.»

Murat Yakin (gegenüber SRF)

«Ich werde das mit ihm unter vier Augen besprechen»
1:08
Yakin zu Xhaka-Kritik:«Ich werde das mit ihm unter vier Augen besprechen»

Zum Spiel: «Ich habe heute wieder einige Erkenntnisse aus dem Spiel gewonnen. Die Startphase war sehr gut und wir haben keine Verletzte – alles positiv. Nach der ersten Trinkpause hatten wir sehr viele Abspielfehler und haben den Gegner damit auch aufgebaut. In der Halbzeit haben wir noch einige Änderungen vorgenommen und sind somit im Fahrplan. Mit Breel und Rubén hat uns in der Offensive aber schon etwas das Tempo gefehlt.»

Zeki Amdouni (gegenüber SRF)

«Ich habe heute mehr als 70 Minuten gespielt und das ist gut gegangen. Ich bin zufrieden damit. Ich denke, ich bin in Form und die Automatismen kommen wieder. Es war ein gutes Spiel heute, wir hatten einige Chancen und hätten noch ein, zwei Tore mehr schiessen können. Schlussendlich ist es aber nur ein Testspiel.»

Johan Manzambi (gegenüber SRF)

«Ich habe zweimal von Anfang an gespielt, aber das bedeutet noch gar nichts für die WM. Wir werden sehen, aber wenn ich anfangen kann, macht mich das natürlich glücklich. So oder so pushe ich die Mannschaft und mache, was ich kann. Man hat gesehen, dass ich auch im Zentrum gut sein kann. Mit Granit und Remo zu spielen, macht mich sehr glücklich. Ich kann so überall Bälle bekommen.»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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