Im Testspiel gegen Chile verliert Portugal-Star Rafael Leao völlig die Fassung und lässt sich zu einer Tätlichkeit hinreissen. Nach einer Schlägerei mit einem Gegenspieler wird er vom Platz gestellt – jetzt droht aufgrund dieser Dummheit gar eine Sperre an der WM.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rafael Leao schlägt im Testspiel gegen Chile Gegenspieler ins Gesicht

Nach Platzverweis droht Leao eine WM-Sperre

Erstes WM-Spiel Portugals am 17. Juni gegen DR Kongo

Davide Malinconico Redaktor Sport

Eigentlich hätte es ein gewöhnliches Testspiel werden sollen: Cristiano Ronaldos Portugal bereitet sich derzeit auf die Weltmeisterschaft vor und trifft im zweitletzten Härtetest vor dem Turnier auf Chile.

Die Portugiesen können die Partie zwar mit 2:1 für sich entscheiden, doch eine Szene kurz vor der Pause sorgt für mehr Gesprächsstoff als das reine Ergebnis.

Unmittelbar bevor der Schiedsrichter zur Pause pfeifen will, kommt es im Estadio Nacional im Westen Lissabons zu einer heftigen Rudelbildung zwischen den Spielern beider Teams. Nach einem ruppigen Zweikampf gehen gleich mehrere Akteure aufeinander los.

Einem brennen dabei die Sicherungen durch: Rafael Leao (26). Nach einigen Schubsereien verliert der Milan-Star die Beherrschung komplett. Er schlägt seinem Gegenspieler Ivan Roman (19) mit der Hand ins Gesicht, der Chilene geht danach sofort zu Boden. Die beiden Streithähne werden daraufhin vom Platz gestellt.

Sperre an WM droht

Für Roman fällt der Ampelkarton nicht sonderlich ins Gewicht, schliesslich konnte sich Chile nicht für die WM-Endrunde qualifizieren. Für Leao hingegen könnte die Dummheit happige Folgen haben. Zwar quittiert der Dribbel-Star den Platzverweis mit einem süffisanten Lächeln, während er vom Feld trottet. Das Lachen könnte dem Portugiesen aber schon bald vergehen. Er könnte mindestens eine Partie an der Endrunde verpassen.

Für das letzte Testspiel der Portugiesen am kommenden Mittwoch gegen Nigeria ist Leao auf jeden Fall gesperrt. Der Flügelspieler muss allerdings auch um den WM-Auftakt bangen. Die Fifa-Disziplinarkommission wird darüber entscheiden, ob die Sperre auf Pflichtspiele ausgeweitet wird, was bei Tätlichkeiten wie jener des Portugiesen durchaus üblich ist.

Der Ausraster könnte Leao somit das erste Gruppenspiel gegen die Demokratische Republik Kongo kosten (17. Juni, 19 Uhr Schweizer Zeit). Komplettiert wird die Gruppe K von Usbekistan und Kolumbien.