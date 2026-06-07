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Hier flippt Portugal-Star Leao aus
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Testspiel gegen Chile:Hier flippt Portugal-Star Leao aus

Böse Konsequenzen für WM?
Portugal-Star Leao kassiert wegen Faustschlag Rot

Im Testspiel gegen Chile verliert Portugal-Star Rafael Leao völlig die Fassung und lässt sich zu einer Tätlichkeit hinreissen. Nach einer Schlägerei mit einem Gegenspieler wird er vom Platz gestellt – jetzt droht aufgrund dieser Dummheit gar eine Sperre an der WM.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Im Spiel zwischen Portugal und Chile kommt es zu einer Prügelei.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Rafael Leao schlägt im Testspiel gegen Chile Gegenspieler ins Gesicht
  • Nach Platzverweis droht Leao eine WM-Sperre
  • Erstes WM-Spiel Portugals am 17. Juni gegen DR Kongo
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Eigentlich hätte es ein gewöhnliches Testspiel werden sollen: Cristiano Ronaldos Portugal bereitet sich derzeit auf die Weltmeisterschaft vor und trifft im zweitletzten Härtetest vor dem Turnier auf Chile.

Die Portugiesen können die Partie zwar mit 2:1 für sich entscheiden, doch eine Szene kurz vor der Pause sorgt für mehr Gesprächsstoff als das reine Ergebnis.

Unmittelbar bevor der Schiedsrichter zur Pause pfeifen will, kommt es im Estadio Nacional im Westen Lissabons zu einer heftigen Rudelbildung zwischen den Spielern beider Teams. Nach einem ruppigen Zweikampf gehen gleich mehrere Akteure aufeinander los.

Einem brennen dabei die Sicherungen durch: Rafael Leao (26). Nach einigen Schubsereien verliert der Milan-Star die Beherrschung komplett. Er schlägt seinem Gegenspieler Ivan Roman (19) mit der Hand ins Gesicht, der Chilene geht danach sofort zu Boden. Die beiden Streithähne werden daraufhin vom Platz gestellt.

Sperre an WM droht

Für Roman fällt der Ampelkarton nicht sonderlich ins Gewicht, schliesslich konnte sich Chile nicht für die WM-Endrunde qualifizieren. Für Leao hingegen könnte die Dummheit happige Folgen haben. Zwar quittiert der Dribbel-Star den Platzverweis mit einem süffisanten Lächeln, während er vom Feld trottet. Das Lachen könnte dem Portugiesen aber schon bald vergehen. Er könnte mindestens eine Partie an der Endrunde verpassen.

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Für das letzte Testspiel der Portugiesen am kommenden Mittwoch gegen Nigeria ist Leao auf jeden Fall gesperrt. Der Flügelspieler muss allerdings auch um den WM-Auftakt bangen. Die Fifa-Disziplinarkommission wird darüber entscheiden, ob die Sperre auf Pflichtspiele ausgeweitet wird, was bei Tätlichkeiten wie jener des Portugiesen durchaus üblich ist.

Der Ausraster könnte Leao somit das erste Gruppenspiel gegen die Demokratische Republik Kongo kosten (17. Juni, 19 Uhr Schweizer Zeit). Komplettiert wird die Gruppe K von Usbekistan und Kolumbien.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Portugal
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