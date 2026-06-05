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Nach Verletzung im Spital
DFB-Youngster bangt um WM-Teilnahme

Lennart Karl hat sich am Freitag im Training der deutschen Nationalmannschaft verletzt und muss gar im Spital untersucht werden. Sein WM-Debüt ist damit in Gefahr. Ebenfalls nicht spielbereit ist Manuel Neuer.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Lennart Karl hat sich in einem Training der DFB-Elf so schwer verletzt, dass er für weitere Abklärungen ins Spital gefahren worden ist.
Foto: imago/Ulmer/Teamfoto
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die DFB-Elf bangt neun Tage vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao um ihren Youngster: Lennart Karl (18) muss nach einer Verletzung im Training für weitere Abklärungen ins Spital eingeliefert werden. Dies bestätigt Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag an einer Pressekonferenz in Chicago, wo Deutschland im letzten Testspiel vor der WM am Samstag auf die USA trifft.

Weitere Details gibt er noch nicht bekannt: «Wir müssen erst einmal die Situation verarbeiten, er auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Dann schauen wir, ob wir einen nachnominieren oder nicht.» Gleichzeitig fügt er aber an: «Das sah ehrlich gesagt nicht so gut aus.»

Neuer auch gegen die USA nicht dabei

Neben dem jüngsten Spieler bereitet Nagelsmann auch sein ältester Akteur derzeit Sorgen: Manuel Neuer (40) kann nach wie vor nicht mit der Mannschaft trainieren und wird deshalb auch die WM-Hauptprobe gegen die USA verpassen. Für die WM zeigt sich Nagelsmann aber zuversichtlich: «Ihm geht es gut. Aber wir werden kein Risiko eingehen. Wir schauen in Richtung erstes Gruppenspiel. Da soll er fit sein.» In der kommenden Woche soll der 40-Jährige auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Neuer ist wegen Wadenproblemen im letzten Bundesliga-Saisonspiel der Bayern ausgewechselt worden und hat seither sowohl den Final des DFB-Pokals als auch das erste deutsche Testspiel gegen Finnland (4:0) verpasst.

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