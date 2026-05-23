Der Final im DFB-Pokal vom Samstagabend wird ohne Manuel Neuer über die Bühne gehen: Der Keeper der Bayern fällt wegen Wadenproblemen aus. Seine WM-Teilnahme soll aber nicht in Gefahr sein.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wenn die Bayern am Samstagabend im Berliner Olympiastadion gegen Stuttgart ihren ersten Triumph im DFB-Pokal seit sechs Jahren jagen, müssen sie ohne ihre nominelle Nummer 1 auskommen: Manuel Neuer fehlt wegen muskulärer Probleme in der linken Wade, wie die Münchner am Freitagabend bekannt geben.

Zugezogen hat sich Neuer die Blessur beim 5:1-Sieg gegen Köln am letzten Bundesliga-Spieltag vor einer Woche – damals ist der 40-Jährige nach einer Stunde ausgewechselt worden. Sein Ersatz Jonas Urbig (22) dürfte nun also auch im letzten Bayern-Spiel der Saison zum Einsatz kommen.

Wieder die Wade

Zittert der sechsfache DFB-Pokalsieger auch um die WM, für die er ein überraschendes Comeback in der Nationalmannschaft gibt? Nein, meint Max Eberl (52). «Die WM ist nicht in Gefahr», betont der Bayern-Sportvorstand an einem Event der deutschen Bild-Zeitung am Freitag. Der Final sei einfach zu kurz nach der Verletzung vom Samstag, «dementsprechend macht es keinen Sinn, ihn im Pokalfinale ins Tor zu stellen mit dem Risiko, dass er sich schwer verletzen könnte.»

Gut möglich, dass bei diesem Entscheid Neuers bisherige Wadenprobleme in dieser Saison eine Rolle spielen. Im Februar verpasste er mehrere Spiele wegen eines Muskelfaserrisses, woraufhin die Verletzung bei seinem wohl etwas zu frühen Comeback sogleich wieder aufbrach. Den gleichen Fehler wollen die Bayern nun offenbar unbedingt vermeiden.