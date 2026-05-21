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«Neuer gehört zweifelsfrei zu den drei besten Goalies»
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Nagelsmann erklärt Comeback:«Neuer gehört zweifelsfrei zu den drei besten Goalies»

Deutschlands WM-Kader steht
Neuers DFB-Comeback ist Tatsache – und er wird die Nummer 1

Die Katze ist aus dem Sack. Julian Nagelsmann hat sein WM-Kader bekanntgegeben. Und was sich angedeutet hat, ist eingetreten: Er holt Manuel Neuer zurück und macht ihn wieder zur Nummer 1.
Publiziert: 13:48 Uhr
|
Aktualisiert: 13:54 Uhr
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Julian Nagelsmann hat seine WM-Spieler benannt.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Julian Nagelsmann hat sein 26-Mann-Kader für die WM bekanntgegeben
  • Manuel Neuer kehrt ins deutsche Nationalteam zurück, wird wieder Nummer 1
  • Oliver Baumann verliert damit seinen Platz zwischen den Pfosten wieder
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Im Sommer 2024 hat Manuel Neuer (40) seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erklärt. Nun kommts zum grossen Comeback. Denn der Bayern-Goalie steht im 26-Mann-Kader, das Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstagmittag bekanntgibt. Und nicht nur das. «Wir planen mit ihm als Nummer 1», gibt Nagelsmann ein klares Statement ab.

Wieso er noch einmal auf Neuer setzt, erklärt er auf der Pressekonferenz wie folgt: «Meine Hauptaufgabe ist es, die drei besten Torhüter des Landes zu nominieren. Und da haben wir uns für Baumann, Neuer und Nübel entschieden.» Mit der Rückkehr von Neuer verliert Oliver Baumann (35) den Status als Nummer 1.

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Schon seit März wusste er, dass Nagelsmann Kontakt zu Neuer aufgenommen hat. «Am Ende ist die Entscheidung für Oli ein Schlag gewesen», verrät Nagelsmann. Gleichzeitig zieht er den Hut vor dessen guter Saison und wie er dennoch versprochen hat, für die Mannschaft da zu sein. «Aber Neuer hat so eine Aura – die hat sonst niemand im Team. Auch ich nicht.»

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Voraussetzung für das Neuer-Comeback war indes, dass der Bayern-Keeper seine Zukunft geklärt hat. Nagelsmann wollte vor dem definitiven Entscheid wissen, wie er über den Sommer hinaus plant. Erst kürzlich hat Neuer seinen Vertrag bei Bayern verlängert. Und damit den Weg für die WM-Teilnahme geebnet. «Wir planen mit ihm als Nummer 1 – mit dem Wissen, dass wir eine Weltklasse 1b-Lösung mit Baumann haben. Plus Nübel, der ebenfalls eine super Saison gespielt hat.»

Bekanntgabe mit emotionalem Video

Aber nicht nur das Trio reist mit nach Amerika. Auch Jonas Urbig (22) wird dabei sein. «Er ist ein aufgewecktes Kerlchen und gibt eine gute Energie», erklärt Nagelsmann. Er nimmt ihn mit, wenn auch nicht als offizieller Teil des Kaders. Aber er will für alle Eventualitäten gewappnet sein, falls es zu einer Nachnomination kommt. Denn die Reisewege seien weit. Zudem sei es für die Trainings praktisch, vier Torhüter dabei zu haben.

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Das komplette Kader wird mit einem emotionalen Video bekanntgegeben. «Das ist ein Riesen-Event, was bevorsteht. Fussball ist die schönste Nebensache der Welt», sagt Nagelsmann in diesem. Und betont, dass die wochenlangen Diskussionen nun vorbei seien. «Jetzt ist nur noch Vorfreude angesagt. Ich bin mega heiss, wir sind mega heiss.» Danach wird ein Name nach dem anderen enthüllt – mit Kinderbildern und einem liebevollen Statement aus dem Familien- und Freundeskreis. Einige Namen erscheinen dabei nicht. So verzichtet Nagelsmann unter anderem auf Niclas Füllkrug oder Karim Adeyemi.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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