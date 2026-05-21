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Führerschein entzogen
Autobahn-Unfall von Bayern-Star Musiala enthüllt – mit 194 km/h

Jamal Musiala hat derzeit keinen Führerschein. Der Grund: Letztes Jahr hat der Bayern-Star einen Unfall auf der Autobahn verursacht – mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Das Ganze kommt erst jetzt ans Licht.
Publiziert: 10:25 Uhr
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Bei Jamal Musiala gabs letztes Jahr zwei einschneidende Ereignisse.
Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jamal Musiala verursachte 2025 Autobahn-Unfall mit Tempo 194 km/h in Bayern
  • 200'000 Euro Schaden, zwei Leichtverletzte und Führerschein weg
  • Musiala akzeptiert Strafe und ist froh, wurde niemand ernsthaft verletzt
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Letzten Sommer hat sich Jamal Musiala (23) bei der Klub-WM schwer verletzt. Er zog sich einen Wadenbeinbruch sowie eine Verletzung des Sprunggelenks zu. Nach monatelanger Reha gab der Bayern-Star Anfang des Jahres sein Comeback.

Nun kommt heraus: Die schwere Verletzung war nicht der einzige Schockmoment, den Musiala letztes Jahr erlebt hat. Wie das Portal absolutfussball.com berichtet, war er im April 2025 in Bayern in einen Unfall auf der Autobahn verwickelt. «Bei der Durchführung eines Überholvorgangs übersah der Beschuldigte Jamal M., der zu diesem Zeitpunkt mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, einen rechts neben ihm fahrenden Pkw, sodass es zur Kollision kam», erklärt ein Sprecher der Münchner Staatsanwaltschaft dem Portal. Am Unfallort gilt Tempo 120 – Musiala fuhr mit seinem Audi RS e-tron GT – einem Elektro-Sportwagen – zum Zeitpunkt der Kollision mit 194 km/h.

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Gemäss «Bild» entstand ein Sachschaden von rund 200'000 Euro. Ernsthaft verletzt wurde zum Glück niemand. Musiala und seine Schwester Leticia (16) kamen mit dem Schrecken davon, die beiden Personen im anderen am Unfall beteiligten Auto wurden leicht verletzt und erlitten eine Gehirnerschütterung. Der Bayern-Star bestätigt gegenüber der deutschen Zeitung, dass er den Unfall verursacht hat. «Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde.»

Verein und Verband wussten Bescheid

Die Konsequenzen hat Musiala akzeptiert. Im Januar wurde ein mittlerweile rechtskräftiger Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Strassenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen erlassen. Musiala wurde zu einer Geldstrafe verdonnert und musste seinen Führerschein abgeben. Erlangen kann er diesen frühestens nach neun Monaten wieder.

Den Unfall beschreibt Musiala als wirklich einschneidendes Ereignis, «das ich in der Folge für mich auch verarbeiten musste». Gleichzeitig betont er, dass sowohl die Verantwortlichen bei Bayern als auch beim deutschen Fussballverband DFB von Anfang an über den Unfall Bescheid wussten.

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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
34
86
89
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
RB Leipzig
34
19
65
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Freiburg
SC Freiburg
34
-6
47
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
34
-4
44
9
FC Augsburg
FC Augsburg
34
-16
43
10
FSV Mainz
FSV Mainz
34
-9
40
11
Union Berlin
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hamburger SV
Hamburger SV
34
-14
38
14
1. FC Köln
1. FC Köln
34
-14
32
15
Werder Bremen
Werder Bremen
34
-23
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
34
-31
26
18
FC St. Pauli
FC St. Pauli
34
-31
26
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