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Fünfjahres-Vertrag
Lugano verpflichtet jungen Nationalspieler aus Honduras

Mehrere Abgänge beim FC Lugano sind schon fix – jetzt geben die Tessiner ihren ersten Zuzug für die neue Saison bekannt.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Dereck Moncada (r.) und Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer.
Foto: FC Lugano
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Er ist noch ein Teenager, hat aber bereits internationale Erfahrung. Nun folgt für Dereck Moncada (18) der Schritt nach Europa. Genauer: zum FC Lugano. Die Tessiner statten den jungen Honduraner mit einem Fünfjahresvertrag aus.

Moncada verbrachte das letzte halbe Jahr nicht mehr in seiner Heimat, sondern in der kolumbianischen Liga. Nun wechselt er vom Hauptstadt-Klub Inter Bogota ins Tessin.

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Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer meint: «Dereck ist jung, aber hat für sein Alter schon einiges an Erfahrung gesammelt. Er hat in verschiedenen Settings vielversprechende Qualitäten gezeigt.» Sein Nati-Debüt für Honduras gab Moncada im letzten November.

Mit Moncada gibt Lugano (abgesehen von der festen Verpflichtung von Stammgoalie Von Ballmoos von YB) den ersten Transfer für die neue Saison bekannt. Verabschiedet hat man sich nicht nur von Klublegende Mattia Bottani, sondern auch von den langjährigen Mittelfeldspielern Mohamed Belhadj Mahmoud und Micham Mahou sowie von Zachary Brault-Guillard und Ersatzgoalie Serif Berbic.

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
38
11
55
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
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