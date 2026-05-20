Mehrere Abgänge beim FC Lugano sind schon fix – jetzt geben die Tessiner ihren ersten Zuzug für die neue Saison bekannt.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Er ist noch ein Teenager, hat aber bereits internationale Erfahrung. Nun folgt für Dereck Moncada (18) der Schritt nach Europa. Genauer: zum FC Lugano. Die Tessiner statten den jungen Honduraner mit einem Fünfjahresvertrag aus.

Moncada verbrachte das letzte halbe Jahr nicht mehr in seiner Heimat, sondern in der kolumbianischen Liga. Nun wechselt er vom Hauptstadt-Klub Inter Bogota ins Tessin.

Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer meint: «Dereck ist jung, aber hat für sein Alter schon einiges an Erfahrung gesammelt. Er hat in verschiedenen Settings vielversprechende Qualitäten gezeigt.» Sein Nati-Debüt für Honduras gab Moncada im letzten November.

Mit Moncada gibt Lugano (abgesehen von der festen Verpflichtung von Stammgoalie Von Ballmoos von YB) den ersten Transfer für die neue Saison bekannt. Verabschiedet hat man sich nicht nur von Klublegende Mattia Bottani, sondern auch von den langjährigen Mittelfeldspielern Mohamed Belhadj Mahmoud und Micham Mahou sowie von Zachary Brault-Guillard und Ersatzgoalie Serif Berbic.