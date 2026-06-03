DE
FR
Abonnieren

Casemiro-Nachfolger gefunden?
Manchester United verstärkt Zentrum mit Millionen-Transfer

Manchester United gewinnt den Transferpoker um Atalantas Ederson und stattet den Brasilianer mit einem Vierjahres-Vertrag aus. Für den Nachfolger des scheidenden Casemiro greifen die Red Devils tief in die Tasche.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Kommentieren
1/2
Ederson soll ab der kommenden Saison das Mittelfeld von Manchester United verstärken.
Foto: AFP
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Manchester United tätigt seinen ersten grossen Transfer des Sommers: Wie verschiedene Medien berichten, ist der Wechsel von Mittelfeldspielers Ederson in trockenen Tüchern, wobei der Brasilianer einen Vertrag bis im Sommer 2030 unterschreibt. An dessen bisherigen Klub Atalanta Bergamo sollen die Red Devils rund 40 Millionen Franken überweisen, schreibt die US-Zeitung «The Athletic», dazu kommen alfällige Bonuszahlungen.

Der 26-Jährige hat in vier Saisons bei Atalanta 180 Pflichtspiele bestritten und dabei 16 Tore erzielt. 2024 gewann er mit «La Dea» die Europa League. Bei ManUtd tritt er nun in grosse Fussstapfen: Er dürfte im defensiven Mittelfeld die Position seines Landsmanns Casemiro übernehmen. Der fünffache Champions-League-Sieger hat bereits im Januar seinen Abschied von den Red Devils angekündigt.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Serie A
Serie A
Premier League
Premier League
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Manchester United
Manchester United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Serie A
        Serie A
        Premier League
        Premier League
        Atalanta Bergamo
        Atalanta Bergamo
        Manchester United
        Manchester United