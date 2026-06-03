Manchester United gewinnt den Transferpoker um Atalantas Ederson und stattet den Brasilianer mit einem Vierjahres-Vertrag aus. Für den Nachfolger des scheidenden Casemiro greifen die Red Devils tief in die Tasche.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Manchester United tätigt seinen ersten grossen Transfer des Sommers: Wie verschiedene Medien berichten, ist der Wechsel von Mittelfeldspielers Ederson in trockenen Tüchern, wobei der Brasilianer einen Vertrag bis im Sommer 2030 unterschreibt. An dessen bisherigen Klub Atalanta Bergamo sollen die Red Devils rund 40 Millionen Franken überweisen, schreibt die US-Zeitung «The Athletic», dazu kommen alfällige Bonuszahlungen.

Der 26-Jährige hat in vier Saisons bei Atalanta 180 Pflichtspiele bestritten und dabei 16 Tore erzielt. 2024 gewann er mit «La Dea» die Europa League. Bei ManUtd tritt er nun in grosse Fussstapfen: Er dürfte im defensiven Mittelfeld die Position seines Landsmanns Casemiro übernehmen. Der fünffache Champions-League-Sieger hat bereits im Januar seinen Abschied von den Red Devils angekündigt.

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