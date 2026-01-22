Casemiro verlässt Manchester United im Sommer.

Casemiro wagt im Sommer ein neues Abenteuer. Wie der Brasilianer mitteilt, wird er Manchester United nach vier Jahren verlassen.

Nach vier Jahren im Trikot von Manchester United verlässt Casemiro den Verein im Sommer (33). Das verkündet der Brasilianer auf Instagram. «Man muss wissen, wann eine Phase zu Ende geht. Wann man Abschied nehmen muss. Vier Monate, um alles für dieses Wappen und unser Ziel zu geben. Für immer ein Red Devil», schreibt er.

Casemiro wechselte im Sommer 2022 für über 70 Millionen Euro zu ManUtd. Dort absolvierte er bislang 146 Partien, erzielte 21 Tore und gewann 2024 den FA Cup. Zuvor war der defensive Mittelfeldspieler fast zehn Jahre bei Real Madrid unter Vertrag gestanden, wo er unter anderem fünf Mal die Champions League gewonnen hatte. Wohin es Casemiro nun zieht, ist noch nicht bekannt.

