Manuel Neuer kehrt bei Deutschland bald ins Tor zurück. Ersatzkeeper Oliver Baumann spricht offen über seine Enttäuschung – und erntet für seine Reaktion grosses Lob von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutschland siegt 2:1 gegen die USA bei WM-Generalprobe in Berlin

Trainer Nagelsmann plant Manuel Neuers Rückkehr nach Wadenverletzung gegen Curaçao

Oliver Baumann, 36, trotz Degradierung als Goalie von Kicker als «Champion» gefeiert

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Im Gegensatz zur Nati hat Deutschland seine WM-Generalprobe gewonnen. Die ganz grosse Euphorie blieb beim 2:1 gegen die USA aber aus – zu zäh und umkämpft war der Auftritt der DFB-Elf.

Einen Gewinner des Abends gab es dennoch: Oliver Baumann (36). Und das, obwohl der Goalie bei den kommenden Spielen aller Voraussicht nach nicht zwischen den Pfosten stehen wird. Trainer Julian Nagelsmann (38) bestätigte bei RTL seinen Plan mit Manuel Neuer nach dessen hartnäckiger Wadenverletzung: «Er wird in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und gegen Curaçao spielen.»

«Es ist auch meine WM»

Trotzdem fand Nagelsmann für Baumann nur lobende Worte. «Oliver ist ein grosser Sportsmann. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er zwei Wochen nicht mit mir gesprochen hätte. Aber er ist über seinen Schatten gesprungen und macht das hervorragend. Wir sind überglücklich, dass er dabei ist», schwärmt der Bundestrainer.

Auch Baumann sprach erstmals offen über seine Degradierung. «Am Anfang war es natürlich hart. Das hat sich nicht gut angefühlt», sagt er. «Aber mir war sofort klar, dass ich für die Mannschaft da sein werde. Es ist auch meine WM. Ich möchte dabei sein und dem Team helfen.»

Mit dieser Haltung bestätigt Baumann genau jene Qualitäten, die ihm derzeit in ganz Deutschland zugeschrieben werden. Für seinen professionellen Umgang mit der Situation erhält er viel Anerkennung. Das Fachmagazin «Kicker» bezeichnet ihn gar als «Champion».