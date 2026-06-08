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Sonderlob für Goalie Baumann trotz Degradierung
«Oliver ist ein grosser Sportsmann»

Manuel Neuer kehrt bei Deutschland bald ins Tor zurück. Ersatzkeeper Oliver Baumann spricht offen über seine Enttäuschung – und erntet für seine Reaktion grosses Lob von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Oliver Baumann gibt gegen die USA die Richtung vor.
Foto: AP Photo/Nam Y. Huh

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland siegt 2:1 gegen die USA bei WM-Generalprobe in Berlin
  • Trainer Nagelsmann plant Manuel Neuers Rückkehr nach Wadenverletzung gegen Curaçao
  • Oliver Baumann, 36, trotz Degradierung als Goalie von Kicker als «Champion» gefeiert
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Im Gegensatz zur Nati hat Deutschland seine WM-Generalprobe gewonnen. Die ganz grosse Euphorie blieb beim 2:1 gegen die USA aber aus – zu zäh und umkämpft war der Auftritt der DFB-Elf.

Einen Gewinner des Abends gab es dennoch: Oliver Baumann (36). Und das, obwohl der Goalie bei den kommenden Spielen aller Voraussicht nach nicht zwischen den Pfosten stehen wird. Trainer Julian Nagelsmann (38) bestätigte bei RTL seinen Plan mit Manuel Neuer nach dessen hartnäckiger Wadenverletzung: «Er wird in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und gegen Curaçao spielen.»

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«Es ist auch meine WM»

Trotzdem fand Nagelsmann für Baumann nur lobende Worte. «Oliver ist ein grosser Sportsmann. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er zwei Wochen nicht mit mir gesprochen hätte. Aber er ist über seinen Schatten gesprungen und macht das hervorragend. Wir sind überglücklich, dass er dabei ist», schwärmt der Bundestrainer.

Auch Baumann sprach erstmals offen über seine Degradierung. «Am Anfang war es natürlich hart. Das hat sich nicht gut angefühlt», sagt er. «Aber mir war sofort klar, dass ich für die Mannschaft da sein werde. Es ist auch meine WM. Ich möchte dabei sein und dem Team helfen.»

Mit dieser Haltung bestätigt Baumann genau jene Qualitäten, die ihm derzeit in ganz Deutschland zugeschrieben werden. Für seinen professionellen Umgang mit der Situation erhält er viel Anerkennung. Das Fachmagazin «Kicker» bezeichnet ihn gar als «Champion».

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Deutschland
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