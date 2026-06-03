Thomas Müller und seine Frau Lisa gehen getrennte Wege. Das Paar hatte im Jahr 2009 geheiratet und galt in Deutschland viele Jahre als Traumpaar.

Thomas Müller und seine Frau Lisa haben sich getrennt

Thomas Müller und seine Frau Lisa haben sich getrennt

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nach monatelangen Spekulationen ist es offiziell: Bayern-Legende Thomas Müller (36) und seine Frau Lisa (36) sind kein Paar mehr – nach 17 gemeinsamen Ehejahren.

Ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz bestätigte gegenüber der «Bild» das «einvernehmliche» Aus des einstigen Traumpaares: «Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.» Schertz liess zudem verlauten, dass die Trennung schon vor einiger Zeit erfolgt ist.

Das Paar, das seit 2009 verheiratet war, lebte zuletzt auf zwei verschiedenen Kontinenten: Während der 131-fache Deutsche Nationalspieler seit Sommer 2025 für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS kickt, blieb die Dressurreiterin in Bayern, um sich weiter dem gemeinsamen Gestüt Gut Wettlkam zu widmen, und ging somit nicht mit dem Fussballer nach Kanada mit.