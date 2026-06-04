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Visum ist genehmigt
Nati-Stürmer Embolo reist am Freitag in die USA

Das Warten hat ein Ende. Das Visum von Breel Embolo ist genehmigt worden.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Endlich darf auch Breel Embolo in die USA reisen.
Foto: TOTO MARTI
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Lucas WerderReporter Fussball

Grünes Licht für Breel Embolo und aufatmen bei der Fussball-Nati! Der 29-jährige Stürmer (24 Tore in 86 Länderspieleinsätzen) darf mit drei Tagen Verspätung in die USA ins WM-Camp nach San Diego reisen. «Soeben wurden wir darüber informiert, dass das Visum von Breel Embolo genehmigt wurde und er somit morgen, Freitag, in die USA reisen kann», teilt der Schweizerische Fussballverband am späten Donnerstagabend (Schweizer Zeit) mit. «Geplant ist, dass er am Freitagabend (US-Ortszeit) zum Team stösst.»

Damit hat das Einreise-Chaos um den Basler nach über 48 Stunden ein Ende. Am Dienstagmorgen (Schweizer Zeit) wurde Embolo am Flughafen Zürich informiert, dass sein Esta-Antrag erneut überprüft werden müsse – und er dadurch nicht mit dem Schweizer Team nach Los Angeles fliegen könne.

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«Mit einem Visum hätte Embolo problemlos einreisen können»

Schuld daran ist eine Straftat aus dem Jahr 2018, für die er in diesem Frühjahr rechtmässig verurteilt wurde. Die US-Behörden verlangten diesbezüglich kurzfristig genauere Angaben. Offenbar ging es bei den Abklärungen darum, ob es im entsprechenden Gerichtsfall zu physischer Gewalt gekommen sei. Was allerdings klar mit nein beantwortet werden kann.

Am Samstag Nati-Test – wohl ohne Embolo

Um einen Visumsantrag zu stellen, besuchte Embolo am Mittwoch die US-Botschaft in Bern. Einen Tag später hat der Rennes-Profi nun sein Visum erhalten. Am Samstag im letzten WM-Testspiel gegen Australien (21 Uhr Schweizer Zeit) dürfte der Angreifer aber trotzdem nicht zum Einsatz kommen. Schliesslich wird er nicht nur das Abschlusstraining am Freitag verpassen, sondern nach einer rund 15-stündigen Anreise den Fokus auf Erholung und die Anpassung an die Zeitverschiebung legen müssen.

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TOTO MARTI

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
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Mexiko
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Südafrika
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Südkorea
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Gruppe B
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Kanada
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Bosnien und Herzegowina
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Schweiz
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