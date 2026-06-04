Elvedi gibt Einblicke ins WM-Camp in San Diego

Blick schickt dich an die WM in den USA!

TOTO MARTI

Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20’000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie die Flüge und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community, und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis!

TOTO MARTI