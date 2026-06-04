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Jetzt live:Nati-PK aus San Diego mit Elvedi

Nati-PK jetzt live
Elvedi gibt Einblicke ins WM-Camp in San Diego

Am Mittwoch war von den Spielern Goalie Gregor Kobel an der Pressekonferenz. Heute ist Verteidiger Nico Elvedi an der Reihe. Was hat der 29-Jährige zu erzählen? Die PK beginnt um 18.15 Uhr.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk
vor 1 Minute

«Breel fehlt uns»

Elvedi: «Es isch schade, ist Breel noch nicht da. Er fehlt uns. Er ist ein sehr positiver Mensch, er bringt uns jeweils alle zum Lachen.»

vor 3 Minuten

«Noch ein bisschen Jetlag»

«Ich fühle mich sehr wohl», sagt Elvedi, «aber ich kämpfe noch ein wenig mit dem Jetlag.»

vor 3 Minuten

Info zu Embolo

Medienchef Adrian Arnold gibt ein Update zu Breel Embolo, der immer noch nicht in die USA hat abfliegen können: «Wir sind am Warten. Genau wie Breel. Er ist bereit, abzufliegen, sobald das grüne Licht von den Behörden da ist.»

vor 6 Minuten

Elvedi ist da

Der Nati-Verteidiger hat soeben Platz genommen. Somit beginnt nun die Pressekonferenz.

vor 45 Minuten

In zwei Tagen WM-Hauptprobe

Eine kurze Übersicht zu den wichtigsten Terminen der Nati: Am kommenden Samstag absolviert das Yakin-Team in San Diego gegen Australien ein letztes Testspiel vor dem grossen Turnier in Nordamerika. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr Schweizer Zeit. Eine Woche danach, am 13. Juni, startet für die Schweiz die WM mit dem Gruppenspiel gegen Katar in Santa Clara.

vor 53 Minuten

Pressekonferenz mit Elvedi

Willkommen zur heutigen Pressekonferenz der Schweizer Fussball-Nati im WM-Quartier in San Diego (USA). Verteidiger Nico Elvedi (29) stellt sich den Fragen der Medien.

Ende des Livetickers
Blick schickt dich an die WM in den USA!
TOTO MARTI

Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20’000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie die Flüge und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community, und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis!

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Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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WM 2026
WM 2026
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