Elvedi gibt Einblicke ins WM-Camp in San Diego

«Breel fehlt uns»
Elvedi: «Es isch schade, ist Breel noch nicht da. Er fehlt uns. Er ist ein sehr positiver Mensch, er bringt uns jeweils alle zum Lachen.»
«Noch ein bisschen Jetlag»
«Ich fühle mich sehr wohl», sagt Elvedi, «aber ich kämpfe noch ein wenig mit dem Jetlag.»
Info zu Embolo
Medienchef Adrian Arnold gibt ein Update zu Breel Embolo, der immer noch nicht in die USA hat abfliegen können: «Wir sind am Warten. Genau wie Breel. Er ist bereit, abzufliegen, sobald das grüne Licht von den Behörden da ist.»
Elvedi ist da
Der Nati-Verteidiger hat soeben Platz genommen. Somit beginnt nun die Pressekonferenz.
In zwei Tagen WM-Hauptprobe
Eine kurze Übersicht zu den wichtigsten Terminen der Nati: Am kommenden Samstag absolviert das Yakin-Team in San Diego gegen Australien ein letztes Testspiel vor dem grossen Turnier in Nordamerika. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr Schweizer Zeit. Eine Woche danach, am 13. Juni, startet für die Schweiz die WM mit dem Gruppenspiel gegen Katar in Santa Clara.
Pressekonferenz mit Elvedi
Willkommen zur heutigen Pressekonferenz der Schweizer Fussball-Nati im WM-Quartier in San Diego (USA). Verteidiger Nico Elvedi (29) stellt sich den Fragen der Medien.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0