DE
FR
Abonnieren

Verrückte Zahlen zu Messis WM-Rekord
Ein Ex-FCB-Star hat die bessere Quote als der Argentinier

Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! 18 WM-Tore hat der Superstar nun schon erzielt. Hier gibts ein paar unglaubliche Statistiken dazu.
Publiziert: 16:22 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_760.JPG
Daniel LeuStv. Sportchef

In dieser Statistik liegt Messi weit zurück

Obwohl Lionel Messi (wird am Mittwoch 39) schon sehr früh sehr grosse Erfolge gefeiert hat, ist er, was seine WM-Tore betrifft, ein echter Spätzünder. Dies zeigt ein Vergleich zu Kylian Mbappé und Miroslav Klose, die momentan in der ewigen WM-Torschützenliste mit je 16 Toren hinter Messi (18 Tore) auf Rang 2 liegen. Im Alter, in dem zurzeit Mbappé ist (wird im Dezember 28), hat Klose schon 7 WM-Tore erzielt, Messi aber erst deren 5. Mit anderen Worten: Bleibt der Franzose gesund und treffsicher, könnte er den Argentinier schon bald einmal überholen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Wie Messi seine Tore erzielt hat

Messi machts am liebsten mit links. 14 seiner 18 Tore hat er bislang mit seinem bevorzugten Fuss erzielt, die anderen 4 mit rechts. Auf ein WM-Kopfballtor wartet der 1,70 Meter kleine Argentinier noch immer. Schaut man all seine bisherigen 916 Tore an, die er während seiner Karriere geschossen hat, traf er erst 31-mal per Kopf.

Grosse Überraschung auf Rang 1

Der Name Just Fontaine (†2023) sagt vielen Fussballfans wohl nichts mehr, dabei ist er der treffsicherste WM-Spieler der Geschichte. Der Franzose stand 1958 nur während 540 WM-Minuten auf dem Platz, schoss in dieser Zeit aber 13 WM-Tore. Das bedeutet, dass der Franzose alle 42 Minuten ein Tor erzielt hat. Auf Rang 2 folgt der Ungar Sandor Kocsis (alle 44 Minuten) und auf Platz 3 schon Kylian Mbappé (alle 82 Minuten). Messi schafft es in dieser Rangliste nur auf Platz 13. Selbst der ehemalige Peru-Knipser und FCB-Star Teofilo Cubillas liegt in dieser Statistik noch vor ihm.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Mister 1:0!

10 seiner 18 WM-Tore waren jeweils das wegweisende erste Goal in einem Spiel. Ebenfalls erstaunlich: Er hat während einer WM noch nie ein Ausgleichstor oder einen Anschlusstreffer erzielt.

Von wo aus Messi seine Tore erzielt hat

Keine Überraschung: 12 seiner Tore hat er innerhalb des Strafraums erzielt (4 davon per Penalty), 2 von der Strafraumgrenze und nur deren 4 von ausserhalb. Was beim Blick auf die Grafik zwar logisch ist, aber sofort auffällt: Er hat noch nie von relativ weit links ein Tor geschossen. Dies hängt wohl in erster Linie damit zusammen, dass er Linksfüsser ist.

Ein Rekord winkt CR7 doch noch

Bislang steht Cristiano Ronaldo ganz klar im Schatten von Messi, Mbappé und Co. Doch der Portugiese könnte sich schon im nächsten Spiel (Dienstag 19 Uhr) ebenfalls einen Rekord schnappen: die längste Zeitspanne zwischen zwei erzielten WM-Toren. Bislang gehört dieser Rekord ebenfalls Messi, denn zwischen seinem ersten WM-Tor 2006 und seinem bislang letzten 2026 sind 20 Jahre und 6 Tage vergangen. Bei CR7 beträgt die Spanne noch 16 Jahre und 160 Tage, doch trifft er nun während dieser WM, wird er seinen Erzrivalen Messi von der Spitze verdrängen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Mehr zu Lionel Messi
Mit diesem Treffer hat er mehr WM-Tore als jeder andere
Mit Video
Messi macht sich unsterblich
Mit diesem Treffer hat er mehr WM-Tore als jeder andere
Die grössten WM-Stars sind nicht zu bremsen
Das Turnier der Superlative
Die grössten WM-Stars sind nicht zu bremsen
Entthronter Klose verneigt sich vor WM-Tor-König Messi
Mit Video
«Der Beste aller Zeiten»
Entthronter Klose verneigt sich vor WM-Tor-König Messi
Die Welt verneigt sich vor Messi
Mit Video
«Der Gott verschiebt Grenzen»
Die Welt verneigt sich vor Messi
Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Portugal
Portugal
Argentinien
Argentinien
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Portugal
        Portugal
        Argentinien
        Argentinien
        WM 2026
        WM 2026