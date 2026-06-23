Daniel Leu Stv. Sportchef

In dieser Statistik liegt Messi weit zurück

Obwohl Lionel Messi (wird am Mittwoch 39) schon sehr früh sehr grosse Erfolge gefeiert hat, ist er, was seine WM-Tore betrifft, ein echter Spätzünder. Dies zeigt ein Vergleich zu Kylian Mbappé und Miroslav Klose, die momentan in der ewigen WM-Torschützenliste mit je 16 Toren hinter Messi (18 Tore) auf Rang 2 liegen. Im Alter, in dem zurzeit Mbappé ist (wird im Dezember 28), hat Klose schon 7 WM-Tore erzielt, Messi aber erst deren 5. Mit anderen Worten: Bleibt der Franzose gesund und treffsicher, könnte er den Argentinier schon bald einmal überholen.

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Wie Messi seine Tore erzielt hat

Messi machts am liebsten mit links. 14 seiner 18 Tore hat er bislang mit seinem bevorzugten Fuss erzielt, die anderen 4 mit rechts. Auf ein WM-Kopfballtor wartet der 1,70 Meter kleine Argentinier noch immer. Schaut man all seine bisherigen 916 Tore an, die er während seiner Karriere geschossen hat, traf er erst 31-mal per Kopf.

Grosse Überraschung auf Rang 1

Der Name Just Fontaine (†2023) sagt vielen Fussballfans wohl nichts mehr, dabei ist er der treffsicherste WM-Spieler der Geschichte. Der Franzose stand 1958 nur während 540 WM-Minuten auf dem Platz, schoss in dieser Zeit aber 13 WM-Tore. Das bedeutet, dass der Franzose alle 42 Minuten ein Tor erzielt hat. Auf Rang 2 folgt der Ungar Sandor Kocsis (alle 44 Minuten) und auf Platz 3 schon Kylian Mbappé (alle 82 Minuten). Messi schafft es in dieser Rangliste nur auf Platz 13. Selbst der ehemalige Peru-Knipser und FCB-Star Teofilo Cubillas liegt in dieser Statistik noch vor ihm.

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Mister 1:0!

10 seiner 18 WM-Tore waren jeweils das wegweisende erste Goal in einem Spiel. Ebenfalls erstaunlich: Er hat während einer WM noch nie ein Ausgleichstor oder einen Anschlusstreffer erzielt.

Von wo aus Messi seine Tore erzielt hat

Keine Überraschung: 12 seiner Tore hat er innerhalb des Strafraums erzielt (4 davon per Penalty), 2 von der Strafraumgrenze und nur deren 4 von ausserhalb. Was beim Blick auf die Grafik zwar logisch ist, aber sofort auffällt: Er hat noch nie von relativ weit links ein Tor geschossen. Dies hängt wohl in erster Linie damit zusammen, dass er Linksfüsser ist.

Ein Rekord winkt CR7 doch noch

Bislang steht Cristiano Ronaldo ganz klar im Schatten von Messi, Mbappé und Co. Doch der Portugiese könnte sich schon im nächsten Spiel (Dienstag 19 Uhr) ebenfalls einen Rekord schnappen: die längste Zeitspanne zwischen zwei erzielten WM-Toren. Bislang gehört dieser Rekord ebenfalls Messi, denn zwischen seinem ersten WM-Tor 2006 und seinem bislang letzten 2026 sind 20 Jahre und 6 Tage vergangen. Bei CR7 beträgt die Spanne noch 16 Jahre und 160 Tage, doch trifft er nun während dieser WM, wird er seinen Erzrivalen Messi von der Spitze verdrängen.

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